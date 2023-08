Australian Open 2022, il possibile cammino delle italiane nel tabellone. Tutte nella parte alta, Bronzetti e Giorgi con Barty in vista

Le quattro italiane iscritte nel tabellone femminile, due per classifica e due per accesso effettuato tramite le qualificazioni, sono tutte nella stesse parte, quella alta e perciò vista dall’alto in basso dalla numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty. Andiamo però a vedere nel dettaglio com’è la situazione.

La prima a poter sfidare la beniamina di Melbourne può essere Lucia Bronzetti. Per la riminese la prospettiva è quella di giocare, nella giornata di domani, con la russa Varvara Gracheva. Vincendo, per lei si aprirebbero le porte del quasi certo scontro con quella che da ben prima del lockdown è la leader incontrastata del ranking WTA. Stesso discorso va fatto per Camila Giorgi al terzo turno, previo naturalmente il fatto che batta la russa in ascesa Anastasia Potapova e poi la ceca Tereza Martincova, senz’altro favorita sull’americana Lauren Davis, anche se non di così tanto visto che quest’ultima ha iniziato bene la stagione australiana.

Camera con vista sulla greca Maria Sakkari per Jasmine Paolini, che però per arrivare al terzo turno potrebbe avere più di un problema. La toscana, infatti, non ha dei grandi ricordi con la rumena Elena-Gabriela Ruse, e per di più la numero 28 del seeding, la russa Veronika Kudermetova, non ha proprio iniziato male l’anno, trovandosi nel ruolo di favorita per eventualmente sfidare l’azzurra qualora tutte e due vincessero i rispettivi scontri. Kudermetova, in particolare, deve sfidare l’americana Claire Liu. In breve, c’è sì la speranza di Paolini ai sedicesimi, ma è tutt’altro che una cosa certa.

Infine, Martina Trevisan. La fiorentina, dopo aver passato il tabellone cadetto, è inserita in una zona molto complicata per diversi motivi. Innanzitutto, la cinese Saisai Zheng è recentemente scesa intorno all’ottantesima posizione, ma il 2021 l’ha concluso con dei discreti risultati e non sarà dunque facile la questione per l’italiana. Anche se dovesse batterla, però, ci sarebbe un ulteriore problema: Trevisan partirebbe da sfavorita sia con la spagnola Paula Badosa, numero 8 del seeding, che con la beniamina di casa Ajla Tomljanovic, qualora quest’ultima riuscisse a piazzare il colpo atteso dagli appassionati down under. Il tutto all’interno di una delle sezioni forse più competitive dell’intero tabellone femminile.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange – LivePhotoSport.it