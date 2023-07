Speed skating, secondo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto!

La quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di speed skating, scattata a Calgary in Canada, continua a sorridere all‘Italia, che dopo la vittoria di Francesca Lollobrigida registra anche il podio di Davide Ghiotto, secondo nella Division A dei 5000 metri maschili.

Per l’azzurro si tratta del secondo podio nella manifestazione, dopo quello ottenuto venerdì 3 dicembre a Salt Lake City. L’azzurro la scorsa settimana aveva stabilito il personale in 6:07.271. Il record nazionale è di 6:06.06 ed è appartenente ad Enrico Fabris.

A dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo in 6:04.32, davanti all’azzurro Davide Ghiotto, secondo in 6:09.34 (+5.02), mentre chiude al terzo posto il canadese Ted-Jan Bloemen in 6:09.52. Così gli altri italiani: 10° Andrea Giovannini in 6:13.68 (+9.39), 12° Michele Malfatti col primato personale in 6:15.06 (+10.77).

Nella Division B nella notte italiana sarà in gara Nicola Tumolero.

CLASSIFICA 5000 METRI

1 169 Nils VAN DER POEL SWE 6 In 6:04.29 60

2 68 Davide GHIOTTO ITA 8 Out 6:09.34 +5.05 54

3 13 Ted-Jan BLOEMEN CAN 7 Out 6:09.52 +5.23 48

4 163 Ruslan ZAKHAROV RUS 6 Out 6:10.16 +5.87 43

5 161 Sergey TROFIMOV RUS 2 In 6:10.85 +6.56 40

6 4 Bart SWINGS BEL 8 In 6:12.39 +8.10 38

7 159 Alexander RUMYANTSEV RUS 7 In 6:12.43 +8.14 36

8 54 Patrick BECKERT GER 5 In 6:12.70 +8.41 34

9 76 Seitaro ICHINOHE JPN 4 In 6:13.42 +9.13 32

10 69 Andrea GIOVANNINI ITA 3 In 6:13.68 +9.39 31

11 173 Casey DAWSON USA 2 Out 6:14.92 +10.63 30

12 70 Michele MALFATTI ITA 4 Out 6:15.06 +10.77 29

13 162 Yegor YUNIN RUS 1 Out 6:15.96 +11.67 28

14 89 Ryosuke TSUCHIYA JPN 1 In 6:16.44 +12.15 27

15 122 Marwin TALSMA NED 5 Out 6:17.36 +13.07 26

16 138 Peter MICHAEL NZL 3 Out 6:25.52 +21.23 25

