Snowboard, Coppa del Mondo PGS Carezza 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Secondo appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo di snowboard parallelo dopo l’esordio in quel di Bannoye, in Russia. Ci si sposta verso l’Italia per la tradizionale tappa di Carezza: giovedì un PGS prima di volare verso Cortina d’Ampezzo per il week-end. Andiamo a scoprire il programma delle gare e come seguirle in TV.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD CAREZZA 2021

Giovedì 16 dicembre

PGS

Ore 9.00

Qualifiche

Ore 13.00

Fasi finali

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LiveMedia / Shutterstock.com