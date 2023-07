Snowboard, Coppa del Mondo PGS Cortina d’Ampezzo 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

L’anno scorso da queste parti fu tripudio per il tricolore. La Coppa del Mondo di snowboard parallelo torna in quel di Cortina d’Ampezzo: terzo appuntamento stagionale dopo quelli di Bannoye e Carezza. Sabato sera gara in programma come di consueto in serata, con uno spettacolo unico.

L’Italia va a caccia delle prime soddisfazioni stagionali: ci proveranno Roland Fischnaller ed Aaron March che conquistarono nel 2020 una doppietta magnifica.

Andiamo a scoprire il programma delle gare e come seguirle in TV.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD CORTINA 2021

Sabato 18 dicembre

PGS

Ore 15.00

Qualifiche

Ore 19.00

Fasi finali

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Luca Tedeschi