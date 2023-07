Snowboardcross, Coppa del Mondo Cervinia 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Il prossimo weekend andrà in scena a Cervinia (Italia) la terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. In casa azzurra mancherà purtroppo Omar Visintin, che ha riportato un trauma cranico, la lussazione del gomito destro e la rottura di un tendine dopo la caduta nell’ultima gara individuale.

A tenere alto l’onore dell’Italia ci proveranno quindi soprattutto i vincitori della prova a squadre di Montafon (Austria), ovvero Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. Il programma prevede le qualificazioni dello snowboardcross per venerdì 17 dicembre (alle ore 11.00 quelle maschili e alle 14.30 quelle femminili), mentre sabato 18 dicembre prenderanno il via le due fasi finali alle ore 11.30. L’evento sarà visibile in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e Discovery Plus. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle due gare.

SNOWBOARDCROSS, TERZA TAPPA COPPA DEL MONDO CERVINIA: PROGRAMMA E ORARI

-venerdì 17 dicembre 2021, ore 11.00: Qualificazioni snowboardcross maschile

-venerdì 17 dicembre 2021, ore 14.30: Qualificazioni snowboardcross femminile

-sabato 18 dicembre 2021, ore 11:30: Fasi finali snowboardcross femminile e maschile

SNOWBOARDCROSS, TERZA TAPPA COPPA DEL MONDO CERVINIA: DOVE VEDERLA

Diretta streaming: Eurosport Player e Discovery Plus (non per le qualificazioni)

Diretta live scritta: OA Sport (non per le qualificazioni)

Foto: LaPresse