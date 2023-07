Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Lillehammer 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

Secondo weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci per le donne. Dopo l’esordio di Nizhny Tagil, stavolta si va a saltare in quel di Lillehammer, e precisamente sul Lysgårdsbakken. Due le gare in scena: quella dal trampolino normale e quella dal trampolino lungo, che è piacevole vedere nel circuito femminile.

La vera domanda che tutti si pongono è: sarà la stagione di Marita Kramer? Lo stato di forma dimostrato dall’austriaca nella prima gara sembrerebbe suggerire di sì. Certo, slovene, Althaus e Takanashi saranno ancora lì a tentare di dare battaglia, ma l’impressione è che dal dicembre 2020 l’ancor giovane austriaca (vent’anni, non va dimenticato) abbia decisamente svoltato. Tra l’assenza di Maren Lundby per l’annata e diverse altre situazioni, l’erede di Daniela Iraschko-Stolz sembra davvero arrivata.

Il weekend di Coppa del Mondo di Lillehammer partirà da venerdì 3 dicembre. Sarà possibile seguire la gara del 4 dicembre e quella del 5 dicembre in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. La competizione del sabato, inoltre, godrà della diretta tv di Eurosport 1, e avrà dunque anche lo spazio in streaming su DAZN e Sky Go.

COPPA DEL MONDO 2021-2022 LILLEHAMMER: PROGRAMMA

VENERDI’ 3 DICEMBRE 2021

Ore 18:30 Qualificazione HS98 – Normal Hill

SABATO 4 DICEMBRE 2021

Ore 18:15 Gara HS98 – Normal Hill

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

Ore 17:30 Gara HS140 – Large Hill

COPPA DEL MONDO 2021-2022 LILLEHAMMER: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 (Gara 4 dicembre)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (4 e 5 dicembre), DAZN e Sky Go (4 dicembre)

Foto: LaPresse