LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: la Lazio affronta il Porto, Napoli pesca il Barcellona e l’Atalanta trova l’Olympiakos!

13.30 Bellissimo scontro anche tra Lipsia e Real Sociedad, due squadre con elevata capacità di calcio offensivo.

13.27 La Lazio trova il Porto che l’anno scorso ha eliminato la Juventus in Champions League agli ottavi. Atalanta invece che trova una squadra con un calcio pragmatico come i greci dell’Olympiakos.

13.25 Se in Champions League era andata bene per le italiane, così non si può dire per l’Europa League. Napoli allo scontro affascinante ma complicato contro un Barcellona non perfetto ma temibile.

1° playoff: Siviglia-Dinamo Zagabria

2° playoff: Atalanta-Olympiakos

3° playoff: Lipsia-Real Sociedad

4° playoff: Barcellona-Napoli

5° playoff: Zenit-Betis Siviglia

6° playoff: Borussia Dortmund-Rangers

7° playoff: Sheriff-Braga

8° playoff: Porto-Lazio

13.15 Finalmente si parte!

13.13 Napoli e Lazio vogliono evitare Barcellona e Borussia, senza sottovalutare il Siviglia e Lipsia.

13.09 Barcellona, Borussia Dortmund insieme a Siviglia e Lipsia sono le favorite per la finale.

13.06 Le non testa di serie sono: Barcellona, Borussia Dortmund, Sheriff, Lipsia, Porto, Zenit, Siviglia, Atalanta.

13.03 Cerimonia di presentazione delle qualificate in corso.

13.00 Inizia il sorteggio!

12.55 Le squadre teste di serie: Betis, Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria.

12.50 Le partite dei playoff d’andata si disputeranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le otto squadre qualificate affronteranno le otto già qualificate negli ottavi di finale: sarà necessario un nuovo sorteggio per definire gli incontri (e che sarà il 25 febbraio).

12.45 Le squadre già qualificate agli ottavi (e che sfideranno le 8 vincenti degli spareggi sorteggiati oggi): Lione, Monaco, West Ham, Bayer Leverkusen, Spartak Mosca, Eintracht, Galatasaray, Stella Rossa.

Il nuovo sorteggio per gli ottavi tra le otto vincitrici dei gironi di Europa League qui sopra elencate (e che saranno teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi sorteggiati oggi (e che saranno non teste di serie), sarà il Il 25 febbraio 2022 alle 13.

12.40 Ricordiamo che non esiste più la regola delle reti in trasferta. Le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta dei sorteggi di Europa League. Inizio ore 13.

La Lazio ha passato il turno come seconda. Infatti, la squadra di Sarri ha avuto l’opportunità nell’ultima giornata contro il Galatasaray ma non è andata oltre il pareggio. Atalanta che invece, retrocede dalla Champions League finendo al terzo posto alle spalle di Manchester United e Villarreal nel girone.

Napoli invece in gruppo equilibrato riesce ad arrivare seconda ma vincendo lo scontro diretto all’ultima giornata contro il Leicester City. Partita spettacolare che ha visto la squadra di Spalletti nonostante le gravi assenze, avere la supremazia contro la squadra inglese.

Evento: Sorteggio Europa League.

Data: 13 dicembre 2021

Orario: 13.00

Canale TV e Streaming: Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso da Sky e DAZN. Nel primo caso la diretta tv sarà su Sky Sport 24, canale 200, mentre in streaming servirà l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e cellulare.

Le qualificate:

Teste di serie: Betis, Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria.

Non teste di serie: Barcellona, Borussia Dortmund, Sheriff, Lipsia, Porto, Zenit, Siviglia, Atalanta.

