LIVE Snowboard, PGS Bannoye in DIRETTA: Mirko Felicetti chiude al quarto posto

10.09 Nella big final il tedesco Stefan Baumeister esce di pista e concede il successo al sudcoreano Lee Sangho.

10.07 Nella small final il russo Andrei Sobolev approfitta dell’uscita di pista dell’azzurro Mirko Felicetti e chiude sul podio. L’atleta italiano è quarto.

10.05 Tabellone maschile

Small Final

RUS SOBOLEV Andrei 5 – 6 FELICETTI Mirko ITA

Big Final

GER BAUMEISTER Stefan 9 – 2 LEE Sangho KOR

10.03 Nella big final la russa Sofiya Nadyrshina si impone con un margine di 0.90 sulla tedesca Ramona Hofmeister.

10.01 Nella small final l’austriaca Julia Dujmovits viene beffata per 0.03 dalla tedesca Carolin Langenhorst, che chiude così al terzo posto.

09.57 Tabellone femminile

Small Final

AUT DUJMOVITS Julia 5 – 2 LANGENHORST Carolin GER

Big Final

RUS NADYRSHINA Sofiya 1 – 3 HOFMEISTER R. GER

09.53 Il russo Andrei Sobolev esce di pista ed il tedesco Stefan Baumeister avanza alla big final. Il sudcoreano Lee Sangho elimina l’azzurro Mirko Felicetti, che esce dal tracciato e disputerà la small final.

09.49 L’austriaca Julia Dujmovits esce di pista e lascia il posto in big final alla russa Sofiya Nadyrshina. Il derby tedesco premia invece Ramona Hofmeister, che rifila 1.99 a Carolin Langenhorst.

09.46 Tabellone maschile delle semifinali:

RUS SOBOLEV Andrei 5 – 9 BAUMEISTER Stefan GER

KOR LEE Sangho 2 – 6 FELICETTI Mirko ITA

09.45 Tabellone femminile delle semifinali:

AUT DUJMOVITS Julia 5 – 1 NADYRSHINA Sofiya RUS

GER LANGENHORST Carolin 2 – 3 HOFMEISTER R. GER

09.42 Il derby sudcoreano premia Lee Sangho, che approfitta dell’uscita di pista di Kim Sangkyum, infine il derby azzurro va a Mirko Felicetti, che elimina per 0.38 Daniele Bagozza.

09.39 Lo sloveno Zan Kosir perde di 0.94 contro il russo Andrei Sobolev, mentre il tedesco Stefan Baumeister regola di 0.45 lo sloveno Tim Mastnak.

09.36 Il tabellone maschile dai quarti:

RUS SOBOLEV Andrei 5 – 13 KOSIR Zan SLO

GER BAUMEISTER Stefan 9 – 1 MASTNAK Tim SLO

KOR LEE Sangho 2 – 7 KIM Sangkyum KOR

ITA FELICETTI Mirko 6 – 3 BAGOZZA Daniele ITA

09.35 La tedesca Carolin Langenhorst rifila 1.82 alla svizzera Patrizia Kummer, mentre l’elvetica Ladina Jenny perde dalla tedesca Ramona Hofmeister di 0.30.

09.32 La tedesca Melanie Hochreiter perde contro l’austriaca Julia Dujmovits per 0.29, mentre l’austriaca Daniela Ulbing viene eliminata dalla russa Sofiya Nadyrshina per 0.99.

09.30 Il tabellone femminile dei quarti:

GER HOCHREITER Melanie 4 – 5 DUJMOVITS Julia AUT

AUT ULBING Daniela 9 – 1 NADYRSHINA Sofiya RUS

GER LANGENHORST Carolin 2 – 10 KUMMER Patrizia SUI

SUI JENNY Ladina 6 – 3 HOFMEISTER R. GER

09.27 Il derby azzurro va a Mirko Felicetti, che approfitta dell’uscita di pista di Gabriel Messner, mentre Daniele Bagozza elimina per 0.37 il russo Dmitry Karlagachev: sarà di nuovo derby italiano ai quarti!

09.24 Il sudcoreano Lee Sangho supera di 0.29 il polacco Michal Nowaczyk, mentre l’altro sudcoreano Kim Sangkyum approfitta dell’uscita di pista dell’azzurro Edwin Coratti per passare ai quarti.

09.21 Il russo Dmitrii Loginov esce dal tracciato e così il tedesco Stefan Baumeister ne approfitta, mentre lo sloveno Tim Mastnak infligge 1.15 all’azzurro Maurizio Bormolini.

09.18 Il russo Igor Sluev perde per 0.28 contro lo sloveno Zan Kosir, mentre il russo Andrei Sobolev vince per 0.11 il derby con Iaroslav Stepanko.

09.12 L’elvetica Ladina Jenny elimina la russa Natalia Soboleva di 0.51, infine la tedesca Ramona Hofmeister regola di 1.29 la svizzera Jessica Keiser.

09.09 La tedesca Carolin Langenhorst batte di 0.66 la cinese Zang Ruxin, mentre la russa Milena Bykova perde con la svizzera Patrizia Kummer di 0.14.

09.06 L’austriaca Sabine Schoeffmann esce dal tracciato e perde il derby contro Daniela Ulbing. La russa Sofiya Nadyrshina infligge 1.34 all’altra austriaca Claudia Riegler.

09.03 La tedesca Melanie Hochreiter batte di 0.20 la russa Polina Smolentsova, mentre l’austriaca Julia Dujmovits supera per 0.32 l’elvetica Julie Zogg.

08.55 Questo il tabellone maschile:

RUS SLUEV Igor 4 – 13 KOSIR Zan SLO

RUS SOBOLEV Andrei 5 – 12 STEPANKO Iaroslav RUS

RUS LOGINOV Dmitrii 8 – 9 BAUMEISTER Stefan GER

SLO MASTNAK Tim 1 – 16 BORMOLINI Maurizio ITA

KOR LEE Sangho 2 – 15 NOWACZYK Michal POL

KOR KIM Sangkyum 7 – 10 CORATTI Edwin ITA

ITA FELICETTI Mirko 6 – 11 MESSNER Gabriel ITA

ITA BAGOZZA Daniele 3 – 14 KARLAGACHEV Dmitry RUS

08.50 Questo il tabellone femminile:

GER HOCHREITER Melanie 4 – 13 SMOLENTSOVA Polina RUS

AUT DUJMOVITS Julia 5 – 12 ZOGG Julie SUI

AUT SCHOEFFMANN Sabine 8 – 9 ULBING Daniela AUT

RUS NADYRSHINA Sofiya 1 – 16 RIEGLER Claudia AUT

GER LANGENHORST Carolin 2 – 15 ZANG Ruxin CHN

RUS BYKOVA Milena 7 – 10 KUMMER Patrizia SUI

SUI JENNY Ladina 6 – 11 SOBOLEVA Natalia RUS

GER HOFMEISTER R. 3 – 14 KEISER Jessica SUI

08.45 Nella parte bassa del tabellone anche Coratti, che potrebbe incrociare uno dei tre azzurri in semifinale. Nella parte alta del tabellone invece Bormolini. Iniziano le donne alle 09.00 italiane, a seguire (09.10 circa) gli uomini.

08.40 Nelle eliminatorie 3° Daniele Bagozza, 6° Mirko Felicetti, 10° Edwin Coratti, 11° Gabriel Messner, 16° Maurizio Bormolini: Felicetti e Messner si sfideranno dunque agli ottavi, possibile incrocio con Bagozza ai quarti.

08.30 La fase ad eliminazione diretta del PGS di Bannoye partirà alle ore 09.00: cinque azzurri in gara tra gli uomini.

8.00 Nessuna azzurra qualificata nel PGS femminile. Nadya Ochner, 18ma, ha mancato l’accesso al tabellone finale per soli 11 centesimi. Niente da fare neanche per Lucia Dalmasso, 24ma.

7.59 Sono da poco terminate le qualificazioni. Ben 5 azzurri qualificati in campo maschile per il tabellone ad eliminazione diretta: 3° Daniele Bagozza, 6° Mirko Felicetti, 10° Edwin Coratti, 11° Gabriel Messner, 16° Maurizio Bormolini. Eliminati a sorpresa i veterani Aaron March e Roland Fischnaller, rispettivamente 19° e 22°. Davanti a tutti lo sloveno Mastnak.

7.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Diretta Live del PGS di snowboard a Bannoye (Russia).

Buongiorno e benvenuti alla della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard alpino in programma a Bannoye (Russia), dove oggi è previsto sia per gli uomini che per le donne uno slalom gigante parallelo, mentre domani si terrà uno slalom parallelo.

Tra gli uomini si riparte dalla vittoria in classifica generale dello scorso anno dell’italiano Aaron March, che la spunto sul russo Dmitry Loginov, sullo sloveno Žan Košir e sull’austriaco Andreas Prommegger. Anche agli altri italiani proveranno a farsi valere: ci saranno Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard alpino in programma a Bannoye (Russia), dove oggi è previsto sia per gli uomini che per le donne uno slalom gigante parallelo: le fasi ad eliminazione diretta sono previste a partire dalle ore 09.00.

Foto: Luca Tedeschi / LivePhotoSport