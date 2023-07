LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Kalrsson batte Johaug! Krueger firma la tripletta norvegese! L’Italia non c’è

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.03: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con le staffette. Grazie per averci seguito, buon week end e buona giornata!

13.02: Una vittoria norvegese con Krueger, ma sarebbe bene dire un dominio norvegese (t7 nelle prime 10) nella gara maschile, una vittoria svedese nella gara femminile con Karlsson che ha battuto di un soffio Johaug: questo il bilancio di giornata a Lillehammer

13.01: Ganz dunque è migliore delle italiane, 29ma a 1’33” da Karlsson, Brocard è 41ma a 1’49”, Di Centa 57ma a 2’33”, Laurent 58ma a 2’40”

12.59: Con un buon rettilineo finale Caterina Ganza si inserisce in 29ma posizione a 1’33” dalla testa. Ha perso un minuto nell’ultimo giro

12.58: Ganz è vicina al traguardo, era già 31ma< al km 9.8, difficilmente andrà a punti. Tappa fallimentare per la spedizione azzurra

12.57: A completare la top ten: Fossesholm (Nor), Nepryaeva (Rus), T. Weng (Nor), Andersson (Swe), Sorina (Rus), H. Weng (Nor), Haga (Nor)

12.54: Situazione ormai definita per il podio e probabilmente anche per la top ten. La svedese Frida Karlsson vince un fantastico duello con la norvegese Therese Johaug. Tra le due solo 3 decimi di differenza. Terzo posto e primo podio stagionale per la statunitense Brennan, grande protagonista del Tour de Ski lo scorso anno

12.53: Ganz ha perso altri 20″ in meno di un km. E’ 27ma a 1’17”

12.51: Nepryaeva è la migliore delle russe: chiude quinta a 28″ dalla testa, la tedesca Carl è decima

12.50: Niskanen si inserisce in nona posizione al traguardo

12.49: Purtroppo Ganz cala vistosamente nel finale. E’ 25ma al km 7.4 con un ritardo di 57″, ha perso tanto nell’ultimo tratto l’azzurra

12.48: Stati Uniti sul podio! Brennan chiude al terzo posto a 11″ da Karlsson e davanti a Fossesholm

12.48: VINCE KARLSSON! Tre decimi soltanto fra lei e Johaug che ha tirato a tutta nel rettilineo finale ma non è riuscita ad avere la meglio. Grande gara!

12.47: H. Weng quinta a 39″ da Karlsson al traguardo

12.46: Nepryaeva quinta al km 8.3 a 23″ dalla testa

12.45: Brennan terza al km 9.8 con 2″ di vantaggio su Fossesholm

12.44: Johaug torna avanti con 4 decimi di vantaggio a 200 metri dalla fine ma la svedese ha piazzato uno sprint possente

12.44: Sempre ventesima Ganz al km 4.6 a 37″ da Johaug

12.43: Frida Karlsson è in testa al traguardo con un vantaggio di 16″ su Fossesholm. Ha chiuso forte la svedese ma mai dire mai quando in gara c’è Johaug

12.42: Brennan terza con 1″ di vantaggio su Fossesholm al km 8.3

12.41: Al km 9.8 Karlsson ha sempre 13″ di vantaggio su Fossesholm che chiude prima con 14″ di vantaggio su T. Weng al traguardo

12.40: Al km 3.7 Ganz è 20ma a 23″ dalla testa, al km 8.3 Johaug è dietro di 1 secondo rispetto a Karlsson

12.39: Al traguardo T. Weng in testa con 11″ di vantaggio su Haga

12.38: Johaug torna in testa! Non vuole perdere sulla neve di casa! Ha 6 decimi di vantaggio su Karlsson al km 7.4. Che battaglia!

12.36: Al km 8.3 Karlsson ha 13″ di vantaggio su Fossesholm. Al km 2.4 Ganz è 18ma a 14″ da Johaug. Bene l’azzurra

12.35: Al traguardo Haga chiude al comando con un vantaggio di 11″ su L. Weng, Brocard è nona a 1’08”

12.35: Johaug al km 6.1 è dietro di un decimo rispetto a Karlsson

12.33: Andersson terza al km 6.1 a 13″ da Karlsson che al km 7.4 ha 10″ di vantaggio su Fossesholm

12.32: Johaug guadagna al km 4.6: 1″9 di vantaggio su Karlsson. Brennan è terza a 8″

12.31: Nepryaeva terza al km 2.4, Karlsson prima con 8″ di vantaggio su Fossesholm al km 6.1

12.28: Mantiene il vantaggio Karlsson al km 4.6 su Fossesholm, 6″. Johaug in testa per 2 decimi al km 3.7

12.27: Cresce al km 4.6 il vantaggio di Fossesholm su Oestberg, 22″

12.25: Johaug in testa per sei decimi su Karlsson, Andersson terza al km 2.4 a 1″5 da Karlsson,

12.24: Karlsson torna a 6″ di vantaggio su Fossesholm al km 3.7

12.23: Karlsson prima con 4″ di vantaggio al km 2.4, Brennan quarta al km 0.9

12.21: Fossesholm davanti a Haga e Oestberg al km 2.4, Johaug al km 0.9 è seconda a 1″5 da Karlsson

12.18: Partita fortissimo la svedese Karlsson con 6″ di vantaggio su Claudel al km 0.9

12.15: Haga in testa al km 2.4, Claudel passa a 0″6, Fossesholm seconda, Kalla quarta al km 0.9

12.13: Claudel in testa al km 0.9, Dolci in testa al km 2.4

12.10: Haga al comando al km 0.9, con pochi decimi su Istomina, Brocard ottava a 14″ al km 2.4

12.09: Partenza lenta di Lotta Weng che è sesta a 7″ da Janatova che guida sempre la classifica al km 0.9

12.07: Al km 0.9 Janatova in testa. Brocard a 7″, sesta

12.04: Partita Brocard, in testa Dolci al km 0.9

12.00: Partita la gara

11.58: La prima a partire sarà la kazaka Tyuleneva

11.55: Al via per l’Italia Elisa Brocard con il 9, Martina Di Centa con il 49, Caterina Ganz con il 61 e Greta Laurent con il 67. Ganz può puntare ad entrare in zona punti anche se sarà molto complicato

11.53: Le outsider della gara odierna potrebbero arrivare dalla Russia ma soprattutto dagli Stati Uniti con Brennan e Diggins su tutte

11.50: La padrona di casa si dovrà guardare dall’assalto delle svedesi, Frida Karlsson, grande protagonista a Ruka ed Ebba Andersson

11.47: La grande favorita è sempre lei, la norvegese Therese Johaug, anche se la condizione non è ancora quella dei giorni migliori

11.45: Tra un quarto il via della 10 km femminile in tecnica libera con partenza a intervalli. Bentornati alla diretta live!

11.13: Appuntamento alle 12 per la 10 km femminile. Grazie per il momento, a più tardi

11.12: Così gli italiani, tutti fuori dalla zona punti: De Fabiani 43mo a 1’52”, Gardener 45mo a 1’58”, Ventura 59mo a 2’33”

11.09: A completare la top 15: Chervotkin (Rus), Novak (Cze), Toenseth (Nor), Amundsen (Nor), Moseby (Nor), Roethe (Nor), Manificat (Fra), Golberg (Nor), Klaebo (Nor), Spitsov (Rus), Bolshunov (Rus), Yakimushkin (Rus).

11.08: Solo Norvegia sul podio: vince l’ex campione olimpico Simen Hegstad Krueger, secondo posto per Hans Christer Holund, terzo posto per la sorpresa di giornata Martin Loewstroem Nyenget

11.08: Bolshunov chiude la sua prova al 14mo posto con 44″ di ritardo da Krueger. Tutti i russi hanno perso tantissimo nel finale

11.07: Niskanen si ritira, Bolshunov è 13mo al km 13.5

11.05: Manca solo Bolshunov al traguardo tra i big ma non sembra in grado di impensierire i primissimi. tripletta norvegese sul podio, sette nei primi dieci per la Norvegia

11.03: Una sofferenza il finale di De Fabiani che accumula un ritardo enorme, 1’52″5 ed è 26mo, comunque migliore degli azzurri

11.01: De Fabiani 36mo a 1’16” al km 12, dove Bolshunov ha 27″ di ritardo ed è decimo

11.00: Crollo anche per Ustiugov che si inserisce al 19mo posto al traguardo a 1’08” dalla testa

10.58: Chervotkin al traguardo è solo quarto, quindi si preannuncia un podio tutto norvegese. Il russo chiude quarto a 21″ da Krueger, Bolshunov al km 11.1 è quinto a 17″. Solo lui può rovinare la festa norvegese. Crollo di De Fasbiani che ha 59″ di ritardo al km 11.1

10.57: Finale complicato per il ceco Novak che chiude quarto a 21″ da Krueger dopo aver a lungo assaporato il podio

10.56: Deludente Yakimushkin che chiude 12mo a 27″ da Krueger

10.55: Manificat solo ottavo al traguardo, ha perso tanto nel finale. Chervotkin terzo al km 12

10.54: Klaebo decimo a 39″ da Krueger al traguardo

10.53: De Fabiani perde tanto al km 9.8: è 26mo a 47″ secondi dalla testa

10.51: Krueger al comando al traguardo con 1″6 di vantaggio su Holund secondo con 16″ su Nyenget al traguardo. Sette norvegesi davanti al finale

10.50: Grande finale di Nyenget che piazza lo sprint vincente e al traguardo è primo con 9″ di vantaggio su Toenseth

10.49: Toenseth in testa con 7 decimi di vantaggio su Amundsen al traguardo

10.49: Bolshunov sesto a 3″ al km 6.1

10.48: Al km 9.8 Chervotkin passa terzo alle spalle di Krueger e Holund. Novak perde qualcosa ed è quarto alle spalle del russo

10.47: De Fabiani perde qualcosa di troppo al km 7.5, è 19mo a 23″ da Krueger che ha sopravanzato Novak

10.45: Bolshunov è quinto al km 4.6 con 5″ di ritardo da Novak. Al km 11.1 Krueger, Holund, Manificat

10.45: Al traguardo Amundsen sopravanza per 2″ Moseby, terzo Turtveit a 20″

10.44: De Fabiani 18mo a 18″ da Novak al km 6.1

10.43: Bolshunov inserisce le marce alte al km 3.7, è secondo a 1″ da Ustiugov

10.42: Al km 9.8 Krueger davanti, a 3″ Holund, a 16″ Manificat

10.40: Toenseth, Amundsen, Moseby davanti al km 11.1 quando devono ancora passare i migliori. Bolshunov quinto al km 2.4. Ustiugov secondo alle spalle di Novak al km 4.6, dove passa De Fabiani che perde qualcosa, è 17mo a 18″

10.39: Molto bene De Fabiani ai 3.7 km: è 11mo a 10″ da Ustiugov

10.38: Al traguardo Moseby in testa, a 1’25: Pralong, a 1’28” l’azzurro Gardener, terzo, a 2’03” Ventura, sesto

10.37: Partenza lenta di Boslhunov che al km 0.9 ha 7″ di ritardo da Ustiugov. Al 6.1 Novak in testa ma con meno di un secondo su Krueger

10.36: Al km 7.4 Krueger davanti con 2″7 di vantaggio su Holund e 6″7 su Hyvarinen

10.35: De Fabiani a 11″ da Ustiugov al km 2.4. Partito discretamente l’azzurro

10.34: Novak prosegue nella sua azione: è in testa con 6″ di vantaggio su Krueger al km 4.6, Ustiugov in testa al km 3.7

10.33: Al km 4.6 perdono terreno Yakimushkin e Klaebo rispetto a Krueger

10.32: Al km 11.1 Gardener quarto a 1’06” da Moseby. De Fabiani 14mo a 9″ da Ustiugov al km 0.9

10.31: Al km 4.6 Krueger, Holund, Hyvarinen. Yakimushkin terzo al km 3.7

10.29: Ustiugov è partito fortissimo! E’ primo con quasi 4″ di vantaggio su Novak che è in testa al km 2.4, Holund in testa al km 3.7, Klaebo sale al terzo posto

10.28: Gardener è quarto al km 9.8 a 1′ da Moseby. Ventura nono

10.27: Arrivano anche i russi: Yakimushkin secondo al km 0.9

10.26: Krueger al comando al km 2.4. per ora meglio la Norvegia, Klaebo sale al sesto posto al secondo rilevamento. Novak in testa al km 0.9

10.25: Holund in testa al km 2.4, Hyvarinen in testa al km 4.6, Amundsen davanti al km 6.1

10.24: Holund secondo al km 0.9, Klaebo solo 28mo

10.23: Gardener supera Ventura al km 8.3

10.22: Moseby ha 37″ di vantaggio su Lapierre al km 7.3

10.20: Spitsov in testa al km 0.9, Hyvarinen in testa al km 2.4, Moseby in testa al km 6.1, Ventura è sempre secondo a 3″ da Lapierre al km 7.3, Gardener quinto a 11″

10.19: Al km 6.1 Ventura ha 3″ di ritardo da Lapierre. Rueesch secondo sui tempi di Moseby al km 4.6

10.18: Amundsen in testa al km 2.4, Baumann in testa al km 3.7

10.16: Moseby aumenta il vantaggio al km 4.6: 18″ su Pralong. Musgrave in testa al km 0.9, Poromaa secondo al km 2.4

10.15: Baumann in testa al km 2.4, Gardener risale la china al km 4.6. E’ quarto a 8″ da Pralong

10.14: Va forte il norvegese Moseby al km 3.7 con un vantaggio di 9″ su Ventura che al 4.6 ha rallentato ed è terzo alle spalle di Pralong e Lapierre

10.12: Lo svizzero Baumann in testa al km 0.9, il tedesco Moch va al comando al km 2.4

10.11: Il norvegese Moseby in testa al km 2.4 con 3″ di vantaggio su Ventura, che è porimo con 4″ di vantaggio su Lapierre al km 3.7

10.08: E’ in testa Ventura al km 2.4 con un vantaggio di 1″5 su Norris. Gardener sempre sesto a 7″

10.07: Il kazako Pukhkalo va al comando al km 0.9

10.05: Ventura secondo al km 0.9, Gardener sesto a 6″ da Norris

10.04: Lo statunitense Norris in testa dopo 0.9 km. Tra poco gli azzurri

10.01: Partiti i primi atleti. Tra poco Ventura e Gardener

9.58: Questi i pettorali degli azzurri al via: Paolo Ventura 6, Stefano Gardener 7, Francesco De Fabiani 60.

9.55: L’Italia punta su Francesco De Fabiani che ha iniziato con un bel nono posto domenica a Ruka nella gara ad inseguimento in tecnica libera e oggi punta ad un bel piazzamento

9.52: Bolshunov, Ustiugov, Chervotkin, Maltsev, Yakimushkin, Spitsov gli uomini di punta dell’armata russa, mentre Klaebo con Krueger, Holund, Roethe, Golberg e Iversen sono gli uomini di punta della squadra di casa

9.49: Si parte con la 15 km maschile con partenza ad intervalli dove si preannuncia una vera e propria battaglia tra Russia e Norvegia che già hanno cannibalizzato la top ten la settimana scorsa nella stessa gara ma a tecnica classica

9.46: Si parte con la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli maschile che prenderà il via alle 10, mentre alle 12 è in programma la 10 km a tecnica libera femminile sempre con partenza a intervalli

9.43: La tappa norvegese di Lillehammer si è aperta ieri con le due sprint, proseguirà oggi con le due gare distance a tecnica libera

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Lillehammer

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Lillehammer. Tre giorni di gare, come di consueto, per dare un indirizzo ben preciso alle classifiche di Coppa del Mondo.

La tappa norvegese di Lillehammer si è aperta ieri con le due sprint, proseguirà oggi con le due gare distance a tecnica libera e si chiuderà domenica 5 dicembre, con sei gare in calendario: sia per gli uomini che per le donne in programma la sprint in tecnica libera venerdì, la distance in tecnica libera sabato e le staffette domenica.

Si parte con la 15 km maschile con partenza ad intervalli dove si preannuncia una vera e propria battaglia tra Russia e Norvegia che già hanno cannibalizzato la top ten la settimana scorsa nella stessa gara ma a tecnica classica. Bolshunov, Ustiugov, Chervotkin, Maltsev, Yakimushkin, Spitsov gli uomini di punta dell’armata russa, mentre Klaebo con Krueger, Holund, Roethe, Golberg e Iversen sono gli uomini di punta della squadra di casa. L’Italia punta su Francesco De Fabiani che ha iniziato con un bel nono posto domenica a Ruka nella gara ad inseguimento in tecnica libera e oggi punta ad un bel piazzamento. Questi i pettorali degli azzurri al via: Paolo Ventura 6, Stefano Gardener 7, Francesco De Fabiani 60.

In campo femminile si gareggia sulla distanza dei 10 km e la grande favorita è sempre lei, la norvegese Therese Johaug, anche se la condizione non è ancora quella dei giorni migliori. La padrona di casa si dovrà guardare dall’assalto delle svedesi, Frida Karlsson, grande protagonista a Ruka ed Ebba Andersson. Russe e statunitensi da non sottovalutare. Al via per l’Italia Elisa Brocard con il 9, Martina Di Centa con il 49, Caterina Ganz con il 61 e Greta Laurent con il 67.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Lillehammer: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la 15 km tl maschile, alle 12 la 10 km tl femminile. Buon divertimento a tutti.

