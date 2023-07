LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini 2°, primo podio! “Non una svolta, ma una conferma”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA: DE ALIPRANDINI SECONDO

LE PAGELLE DEL GIGANTE IN ALTA BADIA

VIDEO LUCA DE ALIPRANDINI, LA GARA DEL 2° POSTO IN GIGANTE

LUCA DE ALIPRANDINI: “PODIO NON UNA SVOLTA, MA UNA CONFERMA. HO USATO LA TESTA”

LUCA DE ALIPRANDINI RIPORTA L’ITALIA SUL PODIO IN GIGANTE DOPO 5 ANNI. ULTIMO PODIO NEL 2012!

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO AGGIORNATE

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER I GIGANTI DI COURCHEVEL: SPICCANO GOGGIA, BRIGNONE, BASSINO

A CHE ORA GAREGGIA SOFIA GOGGIA NEL GIGANTE DI COURCHEVEL? PROGRAMMA, STARTLIST, ORARI

14.41 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.39 “Nelle prime gare sono sempre stato costante. Nella prima manche ho sciato forte, nella seconda ho usato anche la testa. La pista era buia, sbatteva: ho amministrato il vantaggio per non commettere errori. Non è una svolta, ma una conferma dopo l’argento dei Mondiali“, le prime parole di Luca De Aliprandini alla RAI.

14.37 Odermatt ha ormai ipotecato la Coppa del Mondo di gigante: nella graduatoria di specialità è in testa con 380 punti, seguito da Kristoffersen a 213. Eccezionale Luca De Aliprandini, 3° a 207: come vi abbiamo detto ad inizio diretta, ormai ha raggiunto solidità e stabilità dal punto di vista tecnico.

14.35 In classifica generale Marco Odermatt scappa via a quota 633 punti, seguito da Matthias Mayer a 405 e da Aleksander Aamodt Kilde a 329. Il miglior italiano è De Aliprandini, 8° a 207, mentre Dominik Paris è 10° a 174.

14.34 Adesso possiamo dirlo: l’Italia è competitiva in tutte le specialità dello sci alpino, escluso lo slalom femminile (dove oseremmo dire che siamo pressoché inesistenti, a maggior ragione dopo il grave infortunio occorso a Martina Peterlini).

14.31 Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto il gigante bis dell’Alta Badia con 1″01 su Luca De Aliprandini e 1″09 sul tedesco Alexander Schmid. Seguono Kristoffersen, Feller, Murisier, Windingstad, Brennsteiner, Faivre e Radamus. Gli altri italiani: 20° Filippo Della Vite a 2″74, 22° Giovanni Borsotti a 3″33, 25° Simon Maurberger a 3″33.

14.30 E’ il primo podio stagionale per l’Italia in campo maschile nello sci alpino.

14.29 Luca De Aliprandini ha perso davvero tanto nella parte alta: la sensazione è che non volesse sbagliare, dunque l’azione si è rivelata poco fluida. Nel finale però si è sciolto, riuscendo a conquistare meritatamente il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Ricordiamo che stiamo parlando dell’argento iridato in carica: questo ragazzo a 30 anni ha veramente svoltato, ci voleva proprio!

14.28 L’Italia non saliva sul podio in gigante da 5 anni, ovvero dal 3° posto di Florian Eisath proprio in Alta Badia nel 2016.

14.27 Niente da dire, Marco Odermatt trionfa con ben 1″01 su un grande Luca De Aliprandini! Onore allo svizzero, è stato superiore.

14.25 Già 0.48 di vantaggio per lo svizzero al primo rilevamento, 0.55 al secondo.

14.24 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! PODIO SICUROOOOOOOOOOOOO!!!! DE ALIPRANDINI AL COMANDOOOOOOOOOO!!! 8 centesimi di vantaggio su Schmid, è il primo podio in carriera in Coppa del Mondo! Ora Marco Odermatt, lo svizzero parte con soli 0.18 sul trentino. Crediamoci!

14.22 SCHMID AL COMANDO! Beffa Kristoffersen per soli 2 centesimi! Sorpresa tedesca sulla Gran Risa, è podio per la Germania! Tocca a Luca De Aliprandini! Parte con 0.68 nei confronti del teutonico. Bisogna attaccare, senza fare calcoli!

14.21 Al primo intermedio Schmid incrementa, 0.31 di vantaggio! Al secondo però è 0.00, dunque alla pari col norvegese!

14.21 Partito il tedesco Alexander Schmid con 0.13 su Kristoffersen.

14.20 Niente podio per Brennsteiner. L’austriaco è quarto a 57 centesimi. Ora i migliori tre dopo la prima manche: Schmid, De Aliprandini e Odermatt.

14.19 Ora l’austriaco Stefan Brennsteiner, solo 0.06 su Kristoffersen.

14.18 Kristoffersen perde tanto nel finale, ma passa in testa con 37 centesimi di vantaggio su Feller. Sulle Gobbe del Gatto è sicuramente attaccabile.

14.15 Kranjec si smarrisce sul muro ed all’arrivo è solo settimo a 0.63. Attenzione ora al vincitore di ieri, Henrik Kristoffersen: parte con ben 1″14 su Feller, è tantissimo. Il norvegese attaccherà di sicuro.

14.13 Braathen troppo aggrappato agli spigoli nella parte finale del muro. E’ 6° a 0.61: su questa pista bisogna attaccare, nel momento in cui si fanno dei calcoli si perde un’enormità. E’ il turno dello sloveno Zan Kranjec, sesto dopo la prima frazione: 0.76 su Feller, che inizia a fare un pensierino al podio.

14.11 Radamus finisce lungo di linea nella parte alta e impiega diverse porte per ritrovare la traiettoria ideale. All’arrivo è quinto a 0.28: classifica molto corta. E’ il momento del norvegese Lucas Braathen, 0.74 su Feller.

14.09 Mancano solo 8 atleti. Al comando Feller con 0.04 su Murisier e 0.20 su Windingstad. Da ora chiunque può dare la caccia al podio. Tocca all’americano River Radamus: 7 decimi secchi di vantaggio da gestire.

14.08 Niente da fare per Zubcic, 5° a 0.63.

14.06 Murisier è secondo a soli 4 centesimi da Feller. La gara entra nel vivo, c’è il croato Filip Zubcic: parte con 0.65 di vantaggio sull’austriaco al comando.

14.04 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.49 su Feller, chiude 11° a 1″51. Dunque Della Vite entra tra i top20. Ultimi 10 atleti, tocca all’elvetico Justin Murisier: 0.54 da gestire.

14.02 Pinturault commette un errore molto grave, che gli fa perdere velocità per il finale. E’ 8° a 1″22, appena 4 centesimi davanti a Della Vite: quest’anno il francese non riuscirà a difendere la Coppa del Mondo generale, che sempre più appare una questione a due tra Odermatt e Kilde.

14.00 Faivre è terzo a 0.22 da Feller. Al momento, se tutti gli atleti mancanti gli finiranno davanti, Della Vite chiuderebbe 21°. Attenzione ora al francese Pinturault, che prova ad uscire dalla crisi tecnica in cui è piombato. Parte con 0.43 di vantaggio.

13.58 Il giovane norvegese Rasmus Windingstad è secondo a soli 2 decimi da Feller. Ora il campione del mondo francese Mathieu Faivre, 0.37 da gestire su Feller.

13.57 Manche importante dell’austriaco Manuel Feller. Partito con 0.90, chiude al comando con 0.84 su Read: può recuperare davvero tante posizioni, quasi certamente chiuderà nella top10.

13.54 Mancano 15 atleti. Al comando il canadese Read con 1 centesimo sul connazionale Philp. 6° Della Vite a 0.42, 7° Borsotti a 0.68, 10° Maurberger a 1″01.

13.53 Muffat-Jeandet è quarto a 0.29 da Read, che ha già recuperato 9 posizioni.

13.52 Malissimo Solhei, 11° a 1″16. Della Vite ad un passo dalla top20. Tocca al francese Muffa-Jeandet, parte con 76 centesimi da gestire.

13.50 Partito il norvegese Solheim, ben 0.71 di vantaggio su Read. La pista chiaramente si sta rovinando.

13.48 Fuori il francese Favrot. I transalpini sembrano aver perso quel vantaggio tecnico evidenziato negli ultimi anni.

13.48 Marco Schwarz è 4° a 0.40, appena 2 centesimi meglio di Della Vite, che scala in quinta piazza.

13.47 Il russo Ivan Kutnetsov è 10° a 1″21, alle spalle di tutti gli azzurri. Mancano 19 atleti. Ora l’austriaco Marco Schwarz.

13.45 L’austriaca Haaser si inserisce in terza posizione a 0.27 da Read.

13.44 Il miglior risultato in carriera di Filippo Della Vite è un 16° posto a Bansko nel febbraio 2021.

13.43 Il russo Andrienko finisce alle spalle di tutti gli azzurri, è 9° a 1″22.

13.41 Borsotti è 4° a 0.68, dunque finisce anche alle spalle di Filippo Della Vite, che resta 3° a 0.42 da Read.

13.39 Il norvegese Timon Haugan è quinto a 75 centesimi. Ora Giovanni Borsotti, che parte con soli 9 centesimi da difendere su Read.

13.38 Read beffa Philp per un solo centesimo e si porta al comando.

13.37 Daniel Sette è il peggiore sin qui, quinto a 1″06. Finisce anche alle spalle di Maurberger. Ora un altro canadese, Erik Read. Parte con 9 centesimi di vantaggio sul connazionale Philp.

13.35 Miglior tempo di manche per Philp: il canadese vola in testa con 41 centesimi di vantaggio su Della Vite. In pista lo svizzero Daniel Sette.

13.34 Zampa chiude a 0.28 da Della Vite, che guadagna un’altra posizione. Tocca al canadese Trevor Philp, 0.14 da gestire in partenza.

13.32 Maurberger è secondo a 0.59 da Della Vite. L’altoatesino deve ancora ritrovarsi dopo l’infortunio. Ora lo slovacco Andreas Zampa, già dietro di 0.29 al primo rilevamento.

13.31 2’28″81 per Della Vite. Una manche molto pulita, la sensazione è che, memore dell’uscita di ieri, oggi abbia sciato al 70%. Partito Simon Maurberger, secondo azzurro in gara.

13.30 Partito Filippo Della Vite!

13.28 Ci siamo, Filippo Della Vite al cancelletto di partenza. Deve sfruttare l’occasione di una pista intonsa.

13.25 All’inizio vedremo subito in gara Filippo Della Vite e Simon Maurberger. Il primo è un ragazzo di 20 anni che ha grandi ed evidenti qualità, chiaramente da svezzare; il secondo un atleta di 26 anni che, anche a causa degli infortuni, sinora non è riuscito a sfondare come ci si sarebbe attesi.

13.22 L’ultima vittoria dell’Italia in gigante risale addirittura al 2012, quando Massimiliano Blardone trionfò a Crans Montana.

13.20 Luca De Aliprandini vanta un argento ai Mondiali 2021, ma non è mai salito sul podio nel circuito maggiore. E’ migliorato tantissimo nell’ultimo biennio: ora la sua sciata è molto più solida e stabile. Non tutti nascono fenomeni: a 31 anni il trentino ha trovato la sua dimensione.

13.19 L’Italia non sale sul podio in gigante in Coppa del Mondo dal 2016. Anche allora si gareggiava in Alta Badia: Florian Eisath giunse terzo.

13.15 Ieri i valori in campo sono cambiati notevolmente nella seconda manche a causa della pista rovinata. Odermatt e De Aliprandini hanno scavato un solto importante rispetto alla concorrenza, ma non vanno escluse rimonte come quella compiuta ieri da Kristoffersen.

13.10 Sono quattro gli italiani qualificati per la seconda manche. Oltre a De Aliprandini, troviamo Giovanni Borsotti 23°, Simon Maurberger 29° e Filippo Della Vite 30°.

13.07 Luca De Aliprandini è secondo a metà gara a soli 18 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt. 3° il tedesco Alexander Schmid a 0.86, 4° l’austriaco Stefan Brennsteiner a 0.93, 5° il norvegese Henrik Kristoffersen (vincitore ieri) a 0.99.

13.05 Buongiorno amici di OA Sport e ben tornati. Alle 13.30 prenderà il via la seconda manche del gigante dell’Alta Badia.

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

11.21 Sono dunque quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: 2° De Aliprandini a soli 18 centesimi da Marco Odermatt, 23° Borsotti, 29° Maurberger, 30° Della Vite. Appuntamento alle 13.30 per la seconda frazione.

11.19 Si è chiusa qui la prima manche. Simon Maurberger si salva assieme a Filippo Della Vite con il 29° e 30° tempo. A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 13.30 per la seconda manche.

11.17 Andreas Zampa (SVK) è 28° a 3.14

11.16 George Steffey (USA) non chiude la manche

11.15 Filippo Della Vite è ottimo in avvio con soli 27 centesimi da Odermatt, quindi accusa 1.65 a metà gara, diventano 2.89 con una serie di errori, quindi chiude 29° a 3.26

11.14 Lo svizzero Thomas Tumler non completa la gara. Fabian Gratz (GER) non è partito.

11.13 L’austriaco Christian Borgnaes esce di scena nella prima parte del tracciato.

11.12 Giovanni Franzoni (numero 45) non va oltre la 34a posizione a 3.61.

11.12 Il giapponese Seigo Kato conclude la sua prova in 35a posizione a 3.85

11.12 Hannes Zingerle, a sua volta, esce di scena nella parte alta.

11.11 Il norvegese Timon Haugan conclude in 24a posizione a 2.97 e inguaia gli azzurri. Riccardo Tonetti è eliminato.

11.10 Il nostro Alex Hofer esce di scena già nella parte alta.

11.09 Lo statunitense Brian McLaughlin chiude la sua prima manche in 34a posizione a 3.92

11.08 L’olandese Maarlen Meiners non completa la sua prova

11.07 Julian Rauchfuss non va oltre la 35a posizione a 4.16.

11.06 Il nostro Simon Maurberger (numero 37) conclude in 27a posizione a 3.25. Riccardo Tonetti ora è 30° e rischia l’eliminazione

11.05 L’austriaco Dominik Raschner fa segnare il 32° crono a 3.63.

11.04 Il russo Ivan Kuznetsov (numero 35) conclude la sua prima manche in 20a posizione a 2.77.

11.03 Il belga Sam Maes è ottimo in avvio con soli 30 centesimi di distacco, arriva a metà gara con 1.29, quindi chiude malamente 30° a 3.42.

11.02 Il russo Aleksander Andrienko (numero 33) scende senza errori clamorosi ma si ferma in 21a posizione a 2.89.

11.01 L’austriaco Raphael Haaser si ferma in 20a posizione a 2.77.

11.00 Il francese Cyprien Sarrazin (numero 31) conclude la sua prima manche con il 28° tempo a 4.11 da Odermatt.

10.59 Mardo Odermatt, quindi, chiude in vetta la prima manche del gigante dell’Alta Badia e getta solide basi verso il terzo successo stagionale tra le porte larghe, ma attenzione a Luca De Aliprandini, l’unico a rimanere nella sua scia. Pessima prima manche per i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre. Per il momento Giovanni Borsotti è qualificato, mentre Riccardo Tonetti è a fortissimo rischio,

10.58 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE

1 Marco Odermatt SVI 1:11.83

2 Luca De Aliprandini ITA +0.18

3 Alexander Schmid GER +0.86

4 Stefan Brennsteiner AUT +0.93

5 Henrik Kristoffersen NOR +0.99

6 Zan Kranjec SLO +1.37

7 Lucas Braathen NOR +1.39

8 River Radamus USA +1.43

9 Filip Zubcic CRO +1.48

10 Justin Murisier SVI +1.59

11 Loic Meillard SVI +1.59

12 Alexis Pinturault FRA +1.70

20 Giovanni BorsottI ITA +2.94

26 Riccardo Tonetti ITA +3.33

10.57 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle chiude il gruppo dei 30 con una prova pasticciata in 28a e ultima posizione a 4.17.

10.56 Il norvegese Fabian Wilkens Solheim inizia bene con soli 31 centesimi in vetta, quindi errore e 1.40 al secondo intermedio. Conclude la sua prova in 17a posizione a 2.32 con un ottimo finale.

10.54 Lo svizzero Daniele Sette (pettorale 28) sbaglia parecchio e chiude la sua prima manche in 21a posizione a 3.07.

10.52 Di nuovo tracciato bloccato per una sistemazione rapida.

10.50 Il canadese Philp Trevor (numero 27) inizia con soli 20 centesimi in alto, poi a sua volta commette errori assortiti e lascia 2 secondi nel tratto medio. Finisce 21° a 3.12.

10.49 Patrick Feurstein, il migliore della seconda manche di ieri, oggi inizia male con 58 centesimi di ritardo in vetta. Errore pesantissimo sulla “lunga” prima del muro e lascia 2.11. Quindi 2.96. Taglia il traguardo in 22a posizione a 3.29.

10.47 Riccardo Tonetti sbaglia subito dopo 2 porte e lascia 1.39 in vetta! Pessimo inizio per l’azzurro che prosegue con errori assortiti. 2.20 al secondo intermedio, quindi 2.86, conclude 22° a 3.33. Pessima prova. Attenzione ora all’austriaco Patrick Feurstein.

10.45 Rasmus Windigstad pareggia il tempo di Odermatt in vetta! Al secondo intermedio arriva con 52 centesimi di distacco dopo un errore pesante, quindi 1.51 al terzo. Chiude 14° a 1.87. Al via ora il nostro Riccardo Tonetti!

10.43 Gara momentaneamente interrotta per permettere la sistemazione di un piccolo problema al tracciato. Pochi istanti e si riparte.

10.42 il francese Victor Muffat-Jeandet (pettorale n°23) perde subito 40 centesimi nel primo tratto, quindi crolla a 1.95 dopo il muro per un errore notevole e taglia il traguardo in 15a posizione a 2.27. Con il pettorale numero 24 parte il norvegese Rasmus Windigstad.

10.40 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 Marco Odermatt SVI 1:11.83

2 Luca De Aliprandini ITA +0.18

3 Alexander Schmid GER +0.86

4 Stefan Brennsteiner AUT +0.93

5 Henrik Kristoffersen NOR +0.99

6 Zan Kranjec SLO +1.37

7 Lucas Braathen NOR +1.39

8 River Radamus USA +1.43

9 Filip Zubcic CRO +1.48

10 Justin Murisier SVI +1.59

11 Loic Meillard SVI +1.59

12 Alexis Pinturault FRA +1.70

17 Giovanni BorsottI ITA +2.94

10.38 Giovanni Borsotto inizia con 52 centesimi in vetta e non ingrana. Al secondo intermedio accusa già 1.39, non dando la sensazione di essere in fiducia. Prosegue con 2.42 dopo il muro e conclude 17° a 2.94. Prova opaca per l’azzurro. Ora Victor Muffat-Jeandet.

10.37 Adam Zampa cede subito mezzo secondo in alto, continua a lasciare tempo sulla neve porta dopo porta e chiude solamente 18° a 3.28. Ed ora Giovanni Borsotti!

10.36 Atle Lie McGrath (pettorale 20) sbaglia subito ed esce di scena dopo poche porte. Al cancelletto lo slovacco Adam Zampa.

10.34 Erik Read inizia subito con 42 centesimi di distacco, che diventano 1.30 al secondo intermedio. Continuano gli errori e non va oltre la 17a posizione a 3.03. Tocca ora al norvegese Atle Lie McGrath.

10.33 Leif Kristian Nestvold-Haugen disputa una prima manche davvero sottotono e non va oltre la 17a e ultima posizione a 3.33. Davvero gara da dimenticare! Parte adesso il candese Erik Read.

10.32 River Radamus è il più veloce in vetta! Al secondo intermedio, invece, lascia ben 62 centesimi. Prosegue dando tutto ma il passivo va a 1.19, quindi chiude ottavo a 1.43. Al cancelletto il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen.

10.30 Marco Schwarz procede con pochissimo ritmo e finisce 15° a 2.45 dalla vetta. Al via lo statunitense River Radamus! Occhio alla sua sciata!

10.29 Marco Odermatt si sta confermando il miglior in gigante in questa stagione, ma spicca anche il secondo posto a soli 18 centesimi di Luca De Aliprandini che, sì, avrà sfruttato il pettorale numero 1, ma ha anche sciato davvero alla grande. Pessima prima manche per Alexis Pinturault a 1.70 dalla vetta. Parte Marco Schwarz!

10.28 Si è concluso il primo gruppo di 15. Andiamo, quindi, a vedere la classifica provvisoria della prima manche

1 Marco Odermatt SVI 1:11.83

2 Luca De Aliprandini ITA +0.18

3 Alexander Schmid GER +0.86

4 Stefan Brennsteiner AUT +0.93

5 Henrik Kristoffersen NOR +0.99

6 Zan Kranjec SLO +1.37

7 Lucas Braathen NOR +1.39

8 Filip Zubcic CRO +1.48

9 Justin Murisier SVI +1.59

10 Loic Meillard SVI +1.59

11 Alexis Pinturault FRA +1.70

10.26 Thibaut Favrot inizia con 33 centesimi in vetta, quindi commette un errore e lascia 1.18 al secondo intermedio. Ancora errori sul muro e il francese chiude 14° a 2.34. Al via ora Marco Schwarz.

10.24 Lucas Braathen accusa subito 35 centesimi nella parte alta, quindi oltre un secondo a metà pista. Il norvegese si ferma in settima posizione a 1.39 con un buon finale. Attenzione ora al francese Thibault Favrot.

10.23 Manuel Feller inizia con mezzo secondo di ritardo in alto, quindi crolla a 1.45 al secondo intermedio, quindi 1.93. Taglia il traguardo con molte imprecisioni in 12a posizione a 2.13. Davvero passo indietro notevole rispetto a ieri! Tocca ora al norvegese Lucas Braathen.

10.21 Gino Caviezel sbaglia tutto e arriva con 2.36 già al secondo intermedio. Riesce a evitare la caduta una prima volta, non una seconda e finisce fuori gara. Attenzione ora a Manuel Feller!

10.19 Justin Murisier non trova mai il giusto ritmo e finisce ottavo a 1.59. Al via il suo connazionale Gino Caviezel.

10.17 Stefan Brennsteiner lascia 34 centesimi in alto, diventano 70 al secondo intermedio, quindi tiene bene nel muro e limita i danni, quindi chiude la sua prima manche in quarta posizione! 93 centesimi per l’austriaco! Al cancelletto il numero 11, Justin Murisier (SVI).

10.16 Zan Kranjec accusa 29 centesimi in vetta, quindi perde oltre un secondo a metà pista. Fatica terribilmente nel muro e taglia il traguardo in quinta posizione a 1.37. I primi due hanno davvero fatto il vuoto. Tocca ora all’austriaco Stefan Brennsteiner.

10.14 Il tedesco Alexander Schmid è buono nella parte alta e si conferma anche nel secondo intermedio con soli 29 centesimi di distacco. Terzo al traguardo con 86 centesimi di distacco. Al via ora lo sloveno Zan Kranjec.

10.12 Alexis Pinturault a sua volta fatica nella parte alta con 38 centesimi di ritardo, arriva a un secondo a metà gara! Il francese non ingrana mai la giusta marcia e conclude al sesto posto a 1.70! Clamoroso!

10.10 Mathieu Faivre malissimo in vetta, attacca troppo e perde subito 41 centesimi. Anche nel tratto centrale continuano le difficoltà con 85 centesimi di distacco e 1.39. Continua la crisi della seconda manche di ieri e sprofonda al sesto e ultimo posto a 1.76. Ed ora Alexis Pinturault!

10.08 Loic Meillard fa segnare il miglior tempo in vetta per 4 centesimi, quindi commette un errore su una “lunga” e perde ben un secondo! Lo svizzero perde troppo tempo in curva e continua a lasciare centesimi sulla neve. Chiude quinto e ultimo a 1.64. In partenza Mathieu Faivre.

10.06 Filip Zubcic non trova mai il giusto ritmo e finisce addirittura quarto a 1.48 dalla vetta. Prova davvero da dimenticare per il croato. Al via ora lo svizzero Loic Meillard.

10.05 Henrik Kristoffersen in vetta è sui tempo di Odermatt, quindi lascia mezzo secondo nel primo muro, perde ancora parecchio e si ritrova a 85 centesimi, chiude terzo a 99. Al cancelletto il croato Filip Zubcic.

10.03 Marco Odermatt inizia in alto con 12 centesimi di ritardo da De Aliprandini, passa avanti nel tratto centrale per 5, quindi allunga a 15 e conclude con il miglior tempo 1:11.83 e soli 18 centesimi su De Aliprandini. Tocca ora a Henrik Kristoffersen.

10.02 Luca De Aliprandini ci permette di vedere la tracciatura odierna, con qualche piccola differenza nella parte alta, quindi un finale più scorrevole. Tempo di 1:12.01. Al via ora Marco Odermatt!

10.00 PARTITI! INIZIA LA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA #2!

9.59 Ci siamo! Luca De Aliprandini si sta preparando al cancelletto. Riuscirà a sfruttare il suo numero 1?

9.58 Sul fronte italiano Luca De Aliprandini proverà a migliorare il quinto posto di ieri mentre tutti gli altri sono chiamati al riscatto. Filippo Della Vite è stato l’unico a qualificarsi per la seconda manche, ma è uscito di scena. Tutti gli altri erano già stati eliminati a metà gara con le uscite di scena di Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti e le prove gravemente insufficienti dei vari Giovanni Franzoni, Alex Hofer o Hannes Zingerle.

9.56 Henrik Kristoffersen saprà ripetersi? Dopo lunghi mesi complicati il norvegese ha saputo centrare una vittoria di platino nel primo gigante di ieri, risalendo con forza e approfittando degli errori altrui. Attenzione, come sempre, al temibile Marco Odermatt ed a Manuel Feller che ha già messo in cascina due podi in questa specialità

9.54 Cosa dovremo attenderci da questa prima manche? In primo luogo Alexis Pinturault cercherà il riscatto dopo la pessima 15a posizione di ieri. Discorso simile per il suo connazionale Mathieu Faivre che, dopo aver fatto segnare il miglio tempo nella prima manche, nella seconda discesa è precipitato addirittura al 16° posto

9.51 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE

1 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

9 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

10 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

15 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

18 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

19 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

21 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

24 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

25 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

26 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

27 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

28 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

29 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

30 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

31 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

32 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

33 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

34 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

35 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

37 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

39 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

40 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA

41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

42 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

43 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

44 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

45 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

46 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

47 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

48 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

49 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

50 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

51 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

52 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

53 54471 DORNER Thomas 1998 AUT Rossignol

54 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

9.48 Caratteristiche tecniche del tracciato: la gara vedrà il proprio via a quota 1.868 metri con arrivo a quota 1.420. 448 metri di dislivello, 53 curve e 54 porte totali in questa prima manche, tracciata dallo statunitense Ian Garner. La seconda manche scatterà, invece, alle ore 13.30 e sarà tracciata dal norvegese Michael Rottensteiner

9.45 Al momento sulla pista dell’Alta Badia le condizioni meteo parlano di cielo sereno come ieri e temperatura attorno ai -3°. Assenza completa di vento e neve compatta. Sarà uno spettacolo sulla Gran Risa!

9.42 LA CLASSIFICA DEL GIGANTE

1 Marco Odermatt Svizzera 280

2 Henrik Kristoffersen Norvegia 163

3 Alexis Pinturault Francia 141

4 Manuel Feller Austria 136

5 Luca De Aliprandini Italia 127

9.39 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO GENERALE 2021

1 Marco Odermatt Svizzera 533

2 Matthias Mayer Austria 405

3 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 329

4 Vincent Kriechmayr Austria 277

5 Beat Feuz Svizzera 255

6 Henrik Kristoffersen Norvegia 237

7 Alexis Pinturault Francia 221

8 Dominik Paris Italia 174

9 Žan Kranjec Slovenia 145

10 Gino Caviezel Svizzera 141

9.36 I giganti di questa stagione: all’esordio di Soelden successo per Marco Odermatt, quindi in Val d’Isere successo-bis per lo svizzero, mentre ieri in Alta Badia #1 vittoria di un redivivo Henrik Kristoffersen

9.33 Siamo giunti alla 12a gara complessiva dell’annata 2021-2022, ed il quarto gigante nel complesso. Al momento Italia, nel comparto maschile, ancora a secco di successi. Sarà l’occasione giusta per spezzare il tabù?

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti in Alta Badia! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il secondo gigante sulla splendida Gran Risa

Programma, orari e tv della gara – La cronaca del primo gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla splendida pista denominata “Gran Risa” si torna subito in azione per il secondo capitolo tra le porte larghe, prima dello slalom di domani in quel di Madonna di Campiglio, che andrà a concludere gli impegni prima della pausa dedicata alle festività natalizie.

Nella gara di ieri abbiamo visto tanto spettacolo ed equilibrio, dai quali è uscito un ritrovato Henrik Kristoffersen, abile la risalire la china nella seconda manche nella quale, invece, è crollato Mathieu Faivre che ha sprecato completamente la migliore prestazione nella prima manche. Sul podio anche il solito Marco Odermatt, mentre ha sorpreso il terzo posto di Manuel Feller. Per gli italiani buon quinto posto per il nostro Luca De Aliprandini, mentre tutti gli altri proveranno a rifarsi dopo un primo gigante davvero negativo, nel quale il solo Filippo Della Vite era stato in grado di qualificarsi per la seconda manche.

La prima manche del gigante numero 2 dell’Alta Badia prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda vedrà aprirsi i cancelletti alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco sulla “Gran Risa”.

Foto: Lapresse