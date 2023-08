F1, Nico Rosberg: “Capisco quello che sta provando Hamilton, era sicuro di vincere”

E’ stato un Mondiale 2021 di F1 dalle palpitanti emozioni quello che è andato in scena e la conclusione ad Abu Dhabi è stata perfetta in tema a quanto si è vissuto. La vittoria discussa dell’olandese Max Verstappen, su Red Bull, ha rappresentato un forte segnale di discontinuità nell’era ibrida e nello stesso tempo il britannico Lewis Hamilton ha dovuto mandar giù un boccone amaro.

La vittoria di Verstappen è da legare alla Safety Car e alla sua gestione ad Abu Dhabi, aspetti che nell’immediato hanno portato a una dura reazione della Mercedes. Conseguenze che poi alla fine non ci sono state per la decisione della Stella a tre punte di non perseverare nel proprio status di contrarierà.

Legate a questi aspetti ci sono le considerazioni del campione del mondo 2016 Nico Rosberg, vittorioso proprio con la scuderia di Brackley davanti a Hamilton. A Sky Sports, Nico ha espresso un parere molto chiaro: “Per Hamilton è stato un grande dolore, nell’ultima gara. Il titolo in qualche modo gli è stato strappato dalle mani, quando ormai lo riteneva suo. In Mercedes erano sicuri al 99% di avere ormai l’iride in tasca, poi negli ultimi giri tutto è cambiato“, ha affermato il tedesco.

“Certo, abbiamo goduto di un grande confronto, ma credo che le decisioni prese dalla FIA siano state un po’ strane. Credo che alcune cose andrebbero analizzate per bene nei regolamenti“, ha concluso Rosberg.

Foto: LaPresse