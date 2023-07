Curling, Italia sconfitta dalla Norvegia nel preolimpico: primo posto compromesso, si punta ai playoff per Pechino 2022

L’Italia è stata sconfitta dalla Norvegia per 5-4 nel preolimpico di curling maschile. Gli azzurri sono stati battuti all’extra-end, al termine di una partita tiratissima contro gli scandinavi, che hanno così riscattato la sconfitta rimediata tre settimane fa nella finale per il bronzo agli Europei (in quell’occasione si impose la nostra Nazionale). Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) il quartetto tricolore disputa un incontro di altissimo livello tecnico, agonistico e strategico, optando per tre mani nulle iniziali e dando poi via a un botta e risposta molto intenso. Gli avversari hanno il vantaggio dell’ultimo tiro nella frazione supplementare e lo concretizzano, strappando un successo davvero di lusso.

L’Italia paga la mano persa nel sesto end, quella che di fatto ha contributo a trascinare il confronto all’end aggiuntivo. Gli azzurri incappano così nella prima battuta d’arresto in questa manifestazione dopo aver infilato quattro successi consecutivi e restano al secondo posto in classifica generale (4-1), a due lunghezze di distacco dalla Norvegia (6-0) e con lo stesso numero di vittorie della Repubblica Ceca (che ha però disputato un incontro in più).

La Norvegia ha di fatto messo una seria ipoteca sul primo posto nel round robin e l’annessa qualificazione diretta alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma l’Italia resta in corsa per conquistare uno degli altri due biglietti in palio per i Giochi: seconda e terza classificata spareggeranno tra loro per un primo tagliando, la perdente avrà una chance finale contro la quarta classificata. Joel Retornaz e compagni torneranno sul ghiaccio domani pomeriggio (mercoledì 15 dicembre, ore 14.00) per affrontare la Repubblica Ceca

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin riescono a giocare in maniera decisamente tattica e, intravedendo l’impossibilità di fare concretamente la differenza, optano per tre mani nulle consecutive in apertura di incontro. Gli azzurri costruiscono un bel castello nel quarto end, mettendo in difficoltà gli avversari e marcano due punti di pregevole fattura, utili per il primo vantaggio (2-0). Steffen Walstad e compagni reagiscono brillantemente, accorciano le distanze prima dell’intervallo (1-2) e poi rubano il martello ai nostri portacolori, siglando un punto nella sesta frazione che vale il pareggio (2-2).

L’Italia sceglie la mano nulla nella frazione successiva, ma poi nell’ottavo end porta a casa un punto per rimettere nuovamente la testa avanti (3-2). La situazione non è comunque delle più semplici, la Norvegia è brava in queste situazioni particolarmente spigolose e infatti gli scandinavi piazzano un micidiale colpo da due punti: 4-3 per il quartetto guidato da Walstad, quando resta da giocare soltanto l’ultimo turno. Joel Retornaz e compagni hanno il vantaggio dell’ultimo tiro, conquistato un punto e riescono a trascinare il confronto all’extra-end.

Nel supplementare, però, il beneficio dell’ultimo tiro a favore è davvero determinante e la Norvegia non se lo fa sfuggire: mette a segno il punto risolutore, conquista una vittoria cruciale e si avvicina alle Olimpiadi. L’Italia ora è costretta a inseguire.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Repubblica Ceca-Giappone 11-6

Corea del Sud-Danimarca 8-7

Finlandia-Olanda 7-5

Norvegia-Italia 5-4 (extra-end)

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING MASCHILE

1. Norvegia 6 vittorie (6 partite giocate)

2. Italia 4 vittorie (5 partite giocate)

3. Repubblica Ceca 4 vittorie (6 partite giocate)

4. Danimarca 3 vittorie (6 partite giocate)

5. Giappone 2 vittorie (5 partite giocate)

5. Olanda 2 vittorie (5 partite giocate)

7. Finlandia 1 vittoria (5 partite giocate)

7. Germania 1 vittoria (5 partite giocate)

7. Corea del Sud 1 vittoria (5 partite giocate)

Foto: WCF/Céline Stucki