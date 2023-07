Conegliano-Minas Tenis Clube oggi: orario semifinale Mondiale per club, canale tv, programma, streaming

Oggi sabato 18 dicembre alle 13.00 si giocherà Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Minas Tenis Clube, prima semifinale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le pantere si presentano alla sfida con le brasiliane da grandi favorite, alla luce anche di due straordinarie prestazioni nel girone contro Fenerbahce e Praia Clube, entrambe regolate con sonori 3-0. Dal canto loro, le sudamericane arrivano a questa partita avendo vinto con l’Altay, avversario non certo temibile, e dopo il nettissimo 0-3 subito dal VakifBank ieri.

https://www.oasport.it/2021/12/live-conegliano-minas-tenis-clube-mondiale-per-club-volley-in-diretta-semifinale-in-tempo-reale/

La squadra allenata da Daniele Santarelli vorranno quindi sbarazzarsi rapidamente del Minas, per poi attendere la vincente del derby turco che si terrà nella seconda semifinale, tra VakifBank e Fenerbahce. Tutto sembra essere apparecchiato per una finale Conegliano-VakifBank, rematch dell’ultima finale di Champions League e semifinale dell’ultimo mondiale, entrambe vinte dalle italiane al tie-break, in due delle partite più spettacolari che la pallavolo ricordi. Prima però c’è da non sottovalutare le espertissime brasiliane del Minas, che proveranno a dare il tutto per tutto.

Tutte le componenti del team veneto sembrano essere al top della forma: Paola Egonu ha offerto due prestazioni delle sue nei match giocati finora, firmando 22 punti in entrambi i casi, con percentuali stellari in attacco, Joanna Wołosz si sta riconfermando una volta di più come la miglior palleggiatrice al mondo, permettendo a tutte le sue attaccanti di esprimersi al meglio. Perfetto finora il duo americano di banda, composto da Megan Courtney e Kathryn Plummer, mentre al centro Hristina Vuchkova non ha fatto sentire la mancanza di Raphaela Folie nel secondo match, con la certezza Robin De Kruijf sempre presente. Inutile spendere ancora parole per descrivere le prestazioni, sempre oltre la perfezione, del libero Monica De Gennaro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Minas, semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Ankara sono due ore avanti rispetto a noi).

CONEGLIANO-MINAS, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 18 DICEMBRE:

13.00 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vs Minas Tenis Clube

CONEGLIANO-MINAS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Action (canale 206).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB