In attesa del super posticipo del Meazza fra Milan e Napoli (ore 20.45), che chiuderà la 18esima giornata della Serie A 2021-2022, all’interno dell’agenda del massimo Campionato Italiano di calcio sono andati in scena altri due incontri: Torino-Verona e Sampdoria-Venezia. Andiamo a vedere cosa è successo.

Calcio, Serie A: il Torino batte il Verona, il Venezia si prende un punto in casa della Sampdoria



Torino-Verona 1-0 (h 18.00)

I granata (25 punti) si impongono in casa contro gli scaligeri grazie al gol di Tommaso Pobega, segnato al ventiseiesimo minuto, che si dimostra il più lesto di tutti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Per il Verona (23 punti), in dieci dal venticinquesimo a causa del cartellino rosso comminato a Magnani, arriva un’altra sconfitta dopo il ko subito la scorsa settimana per mano dell’Atalanta.

Sampdoria-Venezia 1-1 (h 18.00)

Partita ricca di emozioni a Marassi, dove alla fine arriva un pareggio. I padroni di casa (19 punti) si portano in vantaggio immediatamente grazie alla rete di Gabbiadini, ma vengono ripresi nel finale dagli ospiti (17 punti) che impattano con Henry e poi rischiano addirittura di vincere la partita. Alla fine arriva un punto a testa che smuove la classifica di entrambe.

Tutte e quattro le squadre ora penseranno all’imminente turno infrasettimanale che, prima di Natale, chiuderà il 2021: Venezia-Lazio, Verona-Fiorentina, Roma-Sampdoria e Inter-Torino.

Foto: Lapresse