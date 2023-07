Biathlon in tv, orari gare Oestersund 2-5 dicembre: calendario fine settimana, programma, streaming

Archiviato il primo weekend di Coppa del Mondo, è già tempo di pensare al secondo appuntamento della stagione 2021-2022 di biathlon. Anche in questo fine settimana si gareggerà a Ostersund (Svezia), andiamo a scoprire nel dettaglio il programma di questa tappa.

Giovedì 2 dicembre ci saranno le due sprint (maschile e femminile), sabato 4 dicembre la pursuit femminile e la staffetta maschile, mentre domenica 5 dicembre si disputeranno la staffetta femminile e la pursuit maschile. Per gli italiani impegnati sarà davvero un weekend molto importante e l’obiettivo sarà quello di migliorare le prestazioni di settimana scorsa.

Le gare saranno visibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le gare.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OSTERSUND II

Giovedì 2 dicembre

ore 13.45: Sprint 7.5 km femminile

ore 16.30: Sprint 10 km maschile

Sabato 4 dicembre

ore 13.00: Pursuit 10 km femminile

ore 15.10: Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 5 dicembre

ore 12.35: Staffetta 4×6 km femminile

ore 15.15: Pursuit 12.5 km maschile

COPPA DEL MONDO OSTERSUND II: DOVE VEDERE LE GARE

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport Player, discovery+, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse