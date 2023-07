Basket, Champions League: sonora sconfitta di Sassari contro il Prometey in Ucraina

Netta sconfitta per la Dinamo Sassari nella sfida della Basketball Champions League contro il Prometey. I sardi escono battuti per 89-56 dalla trasferta ucraina, rimanendo così in ultima posizione nel girone A con un record di 1-4. La squadra di coach Bucchi chiuderà la fase a gironi della competizione FIBA (non essendosi qualificata per la fase successiva) martedì 21 dicembre ospitando gli spagnoli del Tenerife.

Miglior realizzatore per la compagine ucraina l’ex Brindisi D’Angelo Harrison con 17 punti, insieme a Christian Dowe con una doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi) e DJ Kennedy con 16 punti. L’ex di turno Miro Bilan chiude con 7 punti a referto. Tra le fila della Dinamo, invece, 12 punti per Jason Burnell e 10 punti per Christian Mekowulu.

Dopo un inizio di partita in cui le squadre lottano punto a punto (7-5), il Prometey alza il ritmo grazie a D’Angelo Harrison e Chris Dowe, piazzando un break micidiale con cui vola anche a +8 (21-13). Un canestro dal pitturato di Kruslin consente a Sassari di ritornare a -6 (21-15), ma un libero ed una tripla di Dowe consentono ai padroni di casa di chiudere i primi dieci minuti sopra di 12 lunghezze (27-15). Nel secondo quarto entrambe le squadre faticano a trovare segnature su azione, smuovendo il punteggio solo a cronometro fermo (31-17). Ci pensa D’Angelo Harrison a mandare il pallone in fondo alla retina con un tiro dal pitturato (33-17), facendo chiamare subito time-out a Piero Bucchi. Logan manda a bersaglio la tripla del -12 (33-21), ma sono ancora gli ucraini a dettare legge lasciando poche possibilità agli ospiti e aggiornando il massimo vantaggio a +16 con Dowe (39-23). La Dinamo non riesce a contenere le bocche da fuoco del Prometey, che vola anche a +21 poco dopo (44-23). La tripla a fil di sirena di Bendzius su assist di Burnell sigla il punteggio sul 45-32 all’intervallo lungo, rendendo il passivo meno pesante per i bianco-blu.

Terzo quarto che si apre ancora nel segno dei padroni di casa, che non hanno la minima intenzione di alzare il piede dall’acceleratore e continuano così a spingere. La schiacciata dell’ex Miro Bilan vale il +19 Prometey a metà parziale (53-34), con la tripla di D’Angelo Harrison che ridà ai padroni di casa il vantaggio sopra i 20 punti (56-34). La Dinamo non riesce a reagire agli avversari, che continuano a macinare gioco e punti chiudendo il terzo quarto sopra di 24 lunghezze (65-41) e concedendo a Sassari solo 9 punti nel parziale. Ultimo quarto di pura gestione per gli ucraini, che ritoccano ulteriormente il massimo vantaggio portandolo a +30 con lo jump shot di Sean Evans (77-47). Un canestro dal pitturato e due liberi di Bendzius fissano così il punteggio sul 89-56 con cui si chiude la sfida odierna.

IL TABELLINO DEL MATCH

PROMETEY BASKET (UCRANIA) – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-56 (27-15, 18-17, 20-9, 24-15)

Prometey: Dowe 15, Evans 10, Lukashov 5, Belikov 4, Sydorov 7, Harrison 17, Bilan 7, Lypovyy 8, Kennedy 16.

Sassari: Robinson 5, Treier 2, Burnell 12, Bendzius 9, Battle 6, Logan 9, Kruslin 3, Devecchi, Mekowulu 10.

Foto: fiba.basketball