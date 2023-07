ATP Cup 2022, il calendario delle partite dell’Italia. Debutto con l’Australia, il 6 gennaio la Russia

Dal 1° al 9 gennaio la Ken Rosewall Arena di Sydney sarà teatro dell’edizione 2022 dell’ATP Cup. La rassegna a squadre del tennis vedrà competere 16 Paesi: 18 dei primi 20 giocatori del ranking ATP saranno ai nastri di partenza e ciò contribuirà a innalzare il livello in maniera importante. Nelle ultime ore il sorteggio ha stabilito la composizione dei quattro raggruppamenti da quattro compagini che determineranno le semifinaliste e a seguire le finaliste.

In casa Italia l’urna non è stata così fortunata visto che gli azzurri dovranno affrontare i vincitori dell’edizione 2021, ovvero la Russia, che sempre in questa stagione si è concessa la doppietta con il successo della Coppa Davis. Una formazione decisamente forte che con Daniil Medvedev (n.2 del ranking) e Andrey Rublev (n.5 del mondo) parte da una base in singolare molto solida, senza dimenticare l’apporto importante di Aslan Karatsev (n.18 del mondo), sempre molto pericoloso sul cemento (semifinalista agli Australian Open 2021 e vincitore dell’ATP di Dubai e di Mosca quest’anno).

La formazione del Bel Paese partirà dalla sicurezza rappresentata da Jannik Sinner. L’altoatesino, a 20 anni, ha saputo scalare la classifica fino alla tanto agognata top-10 (n.10 del mondo). Un’annata con quattro titoli ATP in cassaforte e una crescita nel proprio tennis importante. L’Italia, in questo contesto, spera di recuperare anche Matteo Berrettini, tenuto conto che oltre alla Russia bisognerà affrontare l’Austria di Dominic Thiem e l’Australia padrona di casa.

Di seguito il calendario dell’ATP Cup relativo alle partite del Gruppo B in cui è l’Italia:

CALENDARIO ATP CUP 2022 (GRUPPO B)

DOMENICA 2 GENNAIO

Sessione diurna: Russia vs Austria

Sessione notturna: Italia vs Australia

MARTEDI’ 4 GENNAIO

Sessione diurna: Italia vs Austria

Sessione serale: Russia vs Australia

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

Sessione diurna: Russia vs Italia

Sessione serale: Austria vs Australia

Giova ricordare che quando sarà giorno in Australia, il corrispettivo in Italia sarà in nottata. Dualmente, la sessione serale australiana corrisponde a quella diurna nel Bel Paese. Pertanto, gli azzurri giocheranno contro i padroni di casa dell’Australia nella mattina italiana, mentre contro l’Austria e la Russia nella notte.

