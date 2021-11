Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma, orario, tv, streaming

Undicesima giornata dell’Eurolega 2021-2022 e impegno esterno questa settimana per l’Olimpia Milano, che affronta in Russia lo Zenit San Pietroburgo. Sfida importante per i ragazzi di Ettore Messina dopo le fantastiche vittorie contro Barcellona e Fenerbahce per continuare la corsa in vetta e allungare su una potenziale avversaria in chiave playoff.

I tifosi dell’A|X Armani Exchange Milano hanno ancora negli occhi l’incredibile prestazione difensiva in Turchia, quando Melli e compagni hanno concesso solo 3 punti nel primo quarto al Fenerbahce (record per una partita di Eurolega) e hanno chiuso lasciando i padroni di casa sotto quota 50 punti. Ed è proprio la difesa l’arma della squadra di Ettore Messina che mercoledì affronterà il Kazan, sempre in trasferta, prima di andare a San Pietroburgo.

Lo Zenit San Pietroburgo, infatti, attualmente è in piena top 8, al settimo posto, con 6 vittorie e 3 sconfitte e prima di Milano ospita l’Alba Berlino mercoledì. Russi che arrivano da tre successi consecutivi, ottenuti contro Baskonia, Efes e Olympiacos e, dunque, sono in un buonissimo momento di forma. Minacce da tenere a bada Jordan Loyd, con 12,8 punti di media sin qui, e Billy Baron, con 11 punti, mentre lo stesso Loyd e Mateusz Ponitka sono gli assistmen della squadra.

Qui di seguito il programma completo di Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano, match valevole per la undicesima giornata dell’Eurolega 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo ed Eleven Sports.OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ZENIT-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2021-2022: PROGRAMMA

VENERDI’ 19 NOVEMBRE

ore 18.45 Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano

FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, Eleven Sports

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo