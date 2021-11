Unics Kazan-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma, orario, tv, streaming

Manca sempre meno alla sfida tra Unics Kazan e Olimpia Milano, match valido per la decima giornata di Eurolega di basket 2021-2022. Mercoledì sera alle ore 18:00 la squadra lombarda sfiderà infatti la compagine russa in un match che si preannuncia davvero ricco di spettacolo.

Dopo le grandissime vittorie continentali delle scorse settimane contro la Stella Rossa (per 79-62), Barcellona (per 75-70) e il Fenerbahce (43-68), i ragazzi allenati da coach Ettore Messina mercoledì avranno la possibilità di portarsi a quota nove affermazioni nella massima competizione europea consolidando così ancora di più il primo posto. Sulla strada dei meneghini ci sarà l’Unics Kazan, squadra ostica in cui milita anche il nostro Marco Spissu. La compagine russa è reduce da tre successi nelle ultime quattro partite in campo continentale (contro il Panathinaikos, il Real Madrid e Baskonia, mentre nel match contro i francesi del Lyon-Villeurbanne è arrivata la sconfitta) ed ha ora un record di 4-5.

Il gruppo di Velimir Perasović tenterà dunque di dare continuità al grande momento di forma e, per farlo, si affiderà alla guardia Isaiah Cannan e all’ala Mario Hezonja (13.4 punti di media a partita fin qui). Proprio per arginare le offensive avversarie, sarà invece importante per Milano giocare la partita perfetta, o quasi, in zona difensiva (così come accaduto lo scorso venerdì contro il Fenerbahce), mentre in attacco serviranno come il pane soprattutto i punti dello statunitense Devon Hall, del danese Shavon Shields (finora 12.6 punti di media a incontro), dallo spagnolo Sergio Rodriguez, dalla guardia Malcolm Delaney e dal nostro Luigi Datome (ex della partita così come Nicolò Melli).

Palla a due tra Unics Kazan e Milano che verrà alzata al Basket-Kholl alle 18:00 ora italiana. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà come sempre la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un secondo di quest’affascinante sfida di Eurolega.

EUROLEGA, UNICS KAZAN-OLIMPIA MILANO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Mercoledì 17 Novembre

Ore 18:00 Unics Kazan-A|X Exchange Olimpia Milano

EUROLEGA, UNICS KAZAN-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

