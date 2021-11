WTA Linz 2021, Collins e Halep si ritirano: Riske e Cristian ringraziano e volano in finale

Alison Riske e Jaqueline Cristian beneficiano dei ritiri di Danielle Collins e Simona Halep e strappano il pass per la finale del WTA 250 di Linz. Sul cemento indoor austriaco si è giocato solo un set in totale nelle due semifinali che erano in programma oggi. Ad aggiudicarselo è stata la statunitense Riske contro la connazionale Collins con il punteggio di 7-5 in 52 minuti di gioco, poi la numero la testa di serie numero 3 è stata appunto costretta ad abbandonare la partita per un problema al braccio destro.

Non sono nemmeno scese in campo, invece, le altre due tenniste, la lucky loser rumena Cristian e la connazionale Halep, a causa di un problema al ginocchio sinistro della testa di serie numero 2 che l’ha portata a dare forfait prima del match. La stessa Halep ha spiegato così la sua assenza con un messaggio via Twitter: “Purtroppo non sono in grado di giocare la mia semifinale questa sera dopo avermi fatto male al ginocchio nella mia partita di ieri. Farei qualsiasi cosa per poter giocare, ma è gonfio e doloroso e giocare non farà che peggiorare le cose. Voglio dire un enorme grazie al torneo e ai fan qui all’Alta Austria Ladies Linz per una settimana fantastica. Spero di tornare!”. In seguito a questo ritiro, si chiude in questa stagione la lunghissima striscia di vittorie consecutive della 30enne rumena di almeno un titolo WTA all’anno (era infatti dal 2013 che Halep non finiva la stagione senza neanche un trofeo).

Saranno dunque Riske e Cristian a contendersi il trofeo in Austria (l’ultimo atto del torneo è in programma per sabato 13 novembre). Tra le due giocatrici non ci sono precedenti e per la rumena sarà addirittura la prima finale WTA (l’undicesima invece per la statunitense). Curioso infine il fatto che l’ultima lucky loser in grado di arrivare fino all’atto conclusivo di una torneo WTA fu Coco Gauff nel 2019, proprio qui a Linz. Lì la statunitense riuscì anche ad alzare il titolo dopo la vittoria contro la lettone Jelena Ostapenko, vedremo ora se anche Cristian riuscirà in questa impresa…

WTA LINZ, RISULTATI 11 NOVEMBRE

Semifinali

Riske (USA) (8) – Collins (USA) (3) 7-5 walkover

Cristian (ROU) – Halep (ROU) (2) walkover

Foto: Rob Prange/LivePhotoSport