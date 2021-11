ATP Finals 2021, sorteggio gironi: Matteo Berrettini pesca Medvedev e Zverev!

Signore e signori, ormai manca pochissimo. Dal 14 al 21 novembre le Nitto ATP Finals 2021 monopolizzeranno la scena al Pala Alpitour di Tour, dopo 12 anni consecutivi presso all’O2 di Londra.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud e Hubert Hurkacz si confronteranno per il titolo di ‘Maestro’. L’età media dei giocatori in gara quest’anno (26) è la più giovane al gran finale del 2009. A tenere alto il vessillo della vecchia guardia ci sarà senza dubbio il n.1 del mondo Djokovic, vincitore dell’ultimo 1000 dell’anno a Parigi-Bercy e a segno in tre dei quattro Slam del 2021. Il serbo ha grandi motivazioni e ambisce al sesto centro nel Master per eguagliare il record di Roger Federer (6), assente come Rafael Nadal per problemi fisici.

Nole però dovrà fare attenzione a Medvedev, vincitore delle Finals l’anno scorso e capace di imporsi contro il campione nativo di Belgrado nell’ultimo atto degli US Open, negandogli la gioia del Grande Slam. Il russo, tuttavia, è stato sconfitto da Djokovic nella Finale di Bercy e per questo la sfida tra i due si presenta aperto a qualunque risultato.

Sarà, comunque, una competizione storica per l’Italia, mai sede del Master di fine anno e mai con un tennista (Berrettini) capace di giocarsi questo torneo per la seconda volta in carriera. Per Matteo un 2021 di grande rilievo suggellato da alcuni importanti traguardi: la Finale al Masters1000 di Madrid, quella storica a Wimbledon arrivata dopo il trionfo al Queen’s, il successo di Belgrado e le sfide da raccontare ai nipotini con Djokovic a Parigi, Londra e New York.

Oggi ha avuto luogo il sorteggio per la creazione dei due gironi della fase dedicata al Round Robin: i tennisti sono stati suddivisi in due raggruppamenti da quattro ciascuno e in ognuno i tennisti si affronteranno tra loro una volta. I primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Il sorteggio si è sviluppato nel seguente modo: il numero 1 e il numero 2 sono stati separati perché non si affronteranno tra loro nella fase dei gironi, stesso discorso per queste coppie: 3-4, 5-6, 7-8.

L’urna ha portato alla seguente composizione:

GRUPPO VERDE

Novak Djokovic (n.1)

Stefanos Tsitsipas (n.4)

Andrey Rublev (n.5)

Casper Ruud (n.8)

GRUPPO ROSSO

Daniil Medvedev (n.2)

Alexander Zverev (n.3)

Matteo Berrettini (n.6)

Hubert Hurkacz (n.7)

Pertanto Berrettini dovrà affrontare Medvedev, Zverev e Hurkacz in un girone molto equilibrato in cui il russo è il favorito, mentre gli altri se la giocheranno per il secondo posto qualificazione alle semifinali.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger