WTA Linz 2021: Martina Trevisan spreca e perde subito con Anhelina Kalinina

Si chiude con una sconfitta all’esordio il WTA 250 di Linz, l’ultimo della stagione, per Martina Trevisan. La toscana è stata infatti sconfitta per la seconda volta in pochi giorni dall’ucraina Anhelina Kalinina, che l’aveva già battuta in semifinale nell’ITF francese che ha preceduto il torneo. Allora sono stati due tie-break, stavolta è un 6-3 6-4 che nasconde le parecchie situazioni in cui l’italiana avrebbe potuto giocarsi meglio le proprie opportunità.

Nel primo set la numero 3 d’Italia, recentemente uscita dalle 100 per effetto della scadenza dei punti relativi ai quarti di finale del Roland Garros 2020 giocato a settembre-ottobre, non concretizza un vantaggio di 3-1 arrivato nel quarto game con buona pressione da fondo. Perde, infatti, tutti i cinque giochi successivi racimolando sette punti, tre dal quinto al settimo gioco, quattro nei restanti, senza mai arrivare oltre il 30.

Il secondo parziale vive un canovaccio simile, ma con turni di battuta che in generale non funzionano su ambo i fronti: Trevisan riesce a fuggire fino al 3-1 e poi 4-2, ma subisce un’altra volta il recupero di Kalinina, che riesce a trovare più costanza nelle soluzioni offensive rispetto a un tennis che, in quest’occasione, spreca un po’ più del dovuto dell’italiana. Finisce 6-3 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Il lato più significativo riguarda l’utilizzo della seconda di servizio, con cui Kalinina riesce a portare a casa 11 punti su 17 contro i 3 su 13 di Trevisan; nonostante il punteggio, il dato di punti complessivi ammonta a 65-53 per l’ucraina.

