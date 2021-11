WTA Linz 2021: il tabellone. Raducanu e Halep wild card, Paolini ancora con Yastremska e Trevisan con Kalinina

Ultimo appuntamento del circuito regolare per la WTA, se si eccettuano le Finals di Guadalajara al via da mercoledì 10. A Linz continua la tradizione di un torneo storico, vinto in passato da personalità quali Jana Novotna, Mary Pierce, Lindsay Davenport, Justine Henin, Amelie Mauresmo, Maria Sharapova, Ana Ivanovic, fino ai tempi più recenti di Petra Kvitova, Angelique Kerber, Victoria Azarenka e Karolina Pliskova. In questo albo d’oro pieno di grandi nomi c’è anche Camila Giorgi, vittoriosa nel 2018 e unica italiana a raggiungere la finale (ci riuscì anche nel 2014). Detentrice che non torna, perché in Messico, è la bielorussa Aryna Sabalenka.

Doppia wild card per le prime due teste di serie: arrivano sul pianeta austriaco Emma Raducanu e Simona Halep. Percorso inizialmente ancora ignoto per la britannica, in campo con una qualificate, ma rischioso con due avversarie su quattro (tre se la tedesca Mona Barthel si trovasse in una settimana delle sue) in tema di quarti. Dalla sua parte c’è l’americana Danielle Collins, impegnata fino a ieri nelle finali di Billie Jean King Cup.

Per la rumena, invece, partenza da favorita sia con la francese Fiona Ferro che con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, e lo stesso discorso varrà sia nei quarti che in semifinale. In poche parole, tutto sembra andare dalla parte della vincitrice di Wimbledon 2019, alla ricerca di fiducia, forma e punti dopo un periodo piuttosto complicato e la finale persa a Cluj-Napoca contro la versione treno dell’estone Anett Kontaveit, lanciata verso le Finals.

Due le italiane in tabellone, che resteranno tali perché nelle qualificazioni non ci sono giocatrici azzurre. Si tratta di un doppio Italia-Ucraina. Jasmine Paolini dovrà di nuovo vedersela con l’ucraina Dayana Yastremska, già battuta molto recentemente nei quarti a Courmayeur, ed è nel quarto di Halep. Martina Trevisan, invece, se la vedrà con Anhelina Kalinina, ed il lato ben più che paradossale della vicenda è che proprio nel pomeriggio si incontreranno in semifinale in un ITF da 60.000 dollari in Francia, a Nantes.

WTA 250 LINZ: IL TABELLONE

Raducanu (GBR) (WC) (1)-Bye

Qualificata-Qualificata

Cornet (FRA)-Grabher (AUT) (WC)

Barthel (GER)-Riske (USA) (7)

Collins (USA) (3)-Bye

Minnen (BEL)-Dodin (FRA)

Van Uytvanck (BEL)-Kraus (AUT) (WC)

Qualificata-Alexandrova (RUS) (5)

Cirstea (ROU) (6)-Rakhimova (RUS)

Qualificata-Peterson (SWE)

Kalinina (UKR)-Trevisan (ITA)

Bye-Kudermetova (RUS) (4)

Paolini (ITA) (8)-Yastremska (UKR)

Burel (FRA)-Zhang (CHN)

Ferro (FRA)-Sasnovich (BLR)

Bye-Halep (ROU) (WC) (2)

Foto: LaPresse