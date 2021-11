Ranking ATP, Jannik Sinner obbligato a vincere il torneo di Stoccolma per non uscire dalla top-10: la spiegazione

Jannik Sinner occuperà il decimo posto nel ranking ATP quando quest’ultimo verrà aggiornato lunedì 8 novembre. Il tennista italiano è purtroppo stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, perdendo così una piazza rispetto a quella con cui era entrato nel gotha del tennis internazionale sei giorni fa. L’azzurro è stato scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, che tra l’altro lo ha anche estromesso dalle ATP Finals. Il 20enne può al momento fare affidamento su 3395 punti, ma il suo margine nei confronti del canadese Felix Auger-Aliassime (3263 punti) è abbastanza risicato.

Jannik Sinner conserva dunque un margine di 132 lunghezze sul nordamericano e per conservare il proprio piazzamento nella top-10 dovrà rendersi protagonista di una prestazione spettacolare nel torneo ATP 250 di Stoccolma e sperare in una prova deludente da parte del suo avversario diretto per la decima piazza del ranking ATP. L’altoatesino è infatti obbligato a vincere la kermesse sul cemento indoor della capitale svedese e contestualmente auspicarsi che Felix Auger-Aliassime non si spinga fino all’atto conclusivo: soltanto in questo caso il tennista italiano conserverà il decimo posto in classifica, altrimenti scivolerà in undicesima posizione.

Lunedì 15 novembre, infatti, Jannik Sinner scarterà i 250 punti di Sofia 2020 e gli 80 di Ortisei 2019, ma recupererebbe i 45 di Roma 2020, mentre in caso di mancato approdo ai quarti a Stoccolma, riprenderebbe anche i 40 punti di Lexington 2019. Per questo motivo l’azzurro per guadagnare punti a Stoccolma deve raggiungere almeno i quarti di finale, poi spingersi fino alla vittoria del torneo per conservare la top-10 (ovviamente sperando che Auger-Aliassime non approdi in finale).

RANKING ATP JANNIK SINNER (lunedì 15 novembre)

10° posto: se vince il torneo ATP 250 di Stoccolma e Felix Auger-Aliassime non arriva in finale

11° posto: se non vince il torneo ATP 250 di Stoccolma o lo vince ma Auger-Aliassime arriva in finale

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer