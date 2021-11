La decisione è stata presa: Ons Jabeur non andrà il Messico per essere riserva alle WTA Finals. Dopo essere diventata la prima alternativa nel Master di fine anno, visto quanto fatto dall’estone Anett Kontaveit, la tunisina ha annunciato che non farà da sostituita in casa di infortunio alle giocatrici presenti.

“Mi dispiace annunciare che non potrò andare a Guadalajara come sostituta. Ho bisogno di più tempo per recuperare e preparare la prossima stagione. Sono molto orgogliosa di aver raggiunto il mio obiettivo e di aver raggiunto il mio miglior piazzamento nel ranking. Grazie per il sostegno e ci vediamo l’anno prossimo”, le parole di Jabeur.

E dunque la prima alternativa diventa la russa Anastasia Pavlyuchenkova, dopo che Naomi Osaka ha già ufficializzato la chiusura della sua stagione agonistica. Da capire però se anche la russa risponderà all’appello visti i problemi fisici che ha accusato nel corso delle Finali della Billie Jean King Cup. A questo punto, potrebbe tornare in auge Elina Svitolina.

Foto: LaPresse