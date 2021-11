WEC, il Bahrain si prepara per eleggere i campioni 2021

Si assegneranno al termine di questo fine settimana i titoli del FIA World Endurance Championship 2021, in pista in Bahrain per una 8 ore da non perdere. Hypercar, LMP2, GTE PRO e GTE-Am restano ancora più che mai aperte dopo la 6 ore che abbiamo vissuto settimana scorsa.

Toyota ha già vinto il Mondiale ed ora aspetta di scoprire quale dei due equipaggi salirà sul tetto del mondo. Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, primi nelle ultime tre prove (compresa Le Mans), vantano 15 punti di scarto su Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8, terzetto che quest’anno è stata decisamente più sfortunata delle gemella.

Occhi puntati anche sulle altre classi con Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31 che sono ad un passo dal titolo in LMP2. Gli alfieri di WRT hanno vinto la competizione di settimana scorsa ed arrivano al championship decider con 113 i punti all’attivo contro i 108 di Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael #28 ed i 96 di Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38. Le due Oreca di JOTA inseguono la compagine belga che nel 2021 ha vinto la 24h di Le Mans (LMP2) ed il titolo in European Le Mans Series (LMP2) oltre a numerosi acuti nel mondo delle GT3 (GT World Challenge Europe).

Ferrari cerca un’importante rivincita dopo aver patito settimana scorsa un BoP (Balance of Performance) oltremodo sfavorevole. Kevin Estre/Niel Jani (Porsche #92) hanno vinto per la terza volta in stagione settimana scorsa ed attualmente hanno solo 1 punto di ritardo dalla Rossa #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado, primi ad agosto sul Circuit de la Sarthe.

Ferrari potrebbe vincere anche la GTE-Am con François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen. La vettura #83 di AF Corse, quinta nella 6h di sabato scorso, ha al momento 90.5 punti contro i 112 dell’Aston Martin #33 di TF Sport affidata a Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira. La Vantage AMR ha conquistato la prima competizione del doubleheader arabo interrompendo una sorta di maledizione che durava da oltre 12 mesi (24h Le Mans – settembre 2020).

Occhi puntati anche sulle Porsche, competitive nella penultima prova della stagione. Ricordiamo infatti il secondo posto finale per Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell (Dempsey – Proton Competition #77) davanti Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera (Project 1 #56).

Appuntamento a domani per scoprire chi vincerà il FIA WEC 2021.

Foto: Pier Colombo