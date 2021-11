Continua la marcia inarrestabile della Sir Safety Conad Perugia, che mantiene l’imbattibilità in campionato con una prova molto convincente contro una spenta Allianz Milano, annientata con il punteggio di 3-0 (25-20; 25-19; 25-12). 15 punti in 5 partite per gli umbri che guadagnano così il primo posto solitario in classifica. Milano che invece vede la sua situazione di classifica peggiorare, complice anche il momento di calendario molto difficile, avendo già affrontato tante delle pretendenti al titolo.

Primi due set portati avanti dalla Sir con uno spartito molto simile, grande pressione al servizio e precisione in attacco. Primo parziale chiuso sul 25-20 con Wilfredo Leon sugli scudi, mentre un attacco dell’opposto Kamil Rychlicki fissa il punteggio definitivo del secondo set sul 25-19. Senza storia sin dai primissimi punti il terzo ed ultimo parziale, indirizzato dai servizi prima di Oleh Plotnytskyi, poi del subentrato Federico Russo fino all’ace finale ancora di Leon.

Partita veramente sontuosa del cubano Leon, presente in tutti i fondamentali e autore di ben 21 punti con due ace e addirittura 5 muri punto. Buona prestazione per l’opposto lussemburghese Rychlicki, 13 punti per lui con un solido 60% in attacco. Da sottolineare infine l’ingresso al limite della perfezione di Plotnytskyi che firma 5 ace, 2 punti in attacco col 100% di efficacia e il 100% di positività in ricezione.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini