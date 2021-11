Modena ha sconfitto il Ford Levoranta Sastamala nell’andata dei 32mi di finale della CEV Cup 2021-2022 di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini, che domenica sono tornati al successo in SuperLega battendo Ravenna, non hanno avuto particolari problemi contro la formazione finlandese, dominando i primi due set e imponendosi di stretta misura nella terza frazione.

Tutto facile per i ragazzi di coach Andrea Giani, eccezion fatta per il terzo parziale dove sono dovuti risalire da 1-4, 6-8 e 14-16. Agli ospiti sono bastati 73 minuti di gioco per chiudere i conti. A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Nimir Abdel-Aziz (20 punti, 6 aces!), il centrale Daniele Mazzone (10 punti, 3 aces, 3 muri) e lo schiacciatore Yoandy Leal (10, 2 muri). Il regista Bruninho ha mandato in doppia cifra anche il martello Maarten van Garderen (10, 3 aces). A riposo il fuoriclasse Earvin Ngapeth, Salvatore Rossini il libero.

Il ritorno è in programma tra sette giorni al PalaPanini. A Modena basterà conquistare due set per passare il turno. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si dovrà giocare il golden set di spareggio. Gli emiliani partiranno con tutti i favori del pronostico.

Photo LiveMedia/Daniele Ricci