Pallanuoto, Euro Cup 2021-2022: Savona battuto ai rigori, non arriva il tris italiano in semifinale

Saranno due italiane e due spagnole a contendersi l’Euro Cup 2021-2022 di pallanuoto: Ortigia e Telimar Palermo dopo aver superato i due turni di qualificazione, hanno certificato il superamento dei quarti, già ipotecato dopo le larghe vittorie dell’andata, mentre il Savona, retrocesso dalle qualificazioni della Champions League, è stato beffato ai rigori.

Le tre italiane hanno tutte giocato alle 19.30: una pura formalità il passaggio del turno per Ortigia e Telimar. Dopo il 9-4 interno del match di andata, i siracusani hanno eliminato i detentori del titolo dello Szolnoki (Ungheria), passando con 5 reti di scarto anche in trasferta, superando i magiari per 10-15.

Ancora più facile il compito dei palermitani che, forti della vittoria per 7-11 maturata a Zagabria all’andata, hanno vinto con ben 9 gol di scarto al ritorno, superando per 16-7 la compagine croata, che sta attraversando un momento di difficoltà dopo la partenza di tanti giocatori di spessore.

Beffa atroce per il Savona, eliminato dopo una serie infinita di rigori dagli spagnoli del Sabadell: dopo il 13-13 dell’andata, il match di ritorno ha visto i tempi regolamentari chiudersi sul 10-10. Ai tiri di rigore 30 gol nei primi 30 tentativi, 15 per parte. Poi tre errori di fila, con i portieri che si sono esaltati, ed il 25-26 firmato da Lopez Escribano.

Nell’ultimo quarto di finale gli spagnoli del Barcellona, dopo il 6-6 del match d’andata, si sono qualificati per le semifinali andando a vincere in casa dei magiari del BVSC Zuglo: a Budapest, nel match scattato alle ore 20.00, gli iberici hanno vinto per 9-12.

QUARTI DI FINALE EURO-CUP 2021-2022

Andata

Astralpool Sabadell (ESP) vs RN Savona (ITA) 13-13

CC Ortigia (ITA) vs Szolnoki Dozsa (HUN) 9-4

HAVK Mladost Zagreb (CRO) vs Telimar Palermo (ITA) 7-11

CN Barcelona (ESP) vs BVSC Zuglo (HUN) 6-6

Ritorno

RN Savona (ITA) vs Astralpool Sabadell (ESP) 25-26 dtr (10-10)

Szolnoki Dozsa (HUN) vs CC Ortigia (ITA) 10-15

Telimar Palermo (ITA) vs HAVK Mladost Zagreb (CRO) 16-7

BVSC Zuglo (HUN vs CN Barcelona (ESP) 9-12

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo