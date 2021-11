Eurolega: decise le date ed il logo della Final Four 2022

Le Final Four 2022 di Eurolega si disputeranno nel prossimo mese di maggio dal 27 al 29 maggio a Berlino. Oggi è arrivato l’annuncio da parte di Euroleague, che ha comunicato ufficialmente le date delle semifinali e della finale. Si giocherà ancora in Germania dopo che lo scorso anno l’evento si era tenuto a Colonia.

L’Italia sogna di avere nuovamente una sua rappresentante, visto che l’Olimpia Milano si trova in testa alla classifica in solitaria dopo otto giornate. La squadra di Ettore Messina proverà a ripetere il favoloso cammino dello scorso anno, quando l’Armani Exchange venne sconfitta in semifinale dal Barcellona all’ultimo secondo con il canestro di Higgins.

In giornata Euroleague ha presentato anche il nuovo logo della Final Four di Berlino.

The new Berlin 2022 Final Four logo is finally revealed!

The new Final Four logo honors its recent predecessors by retaining the competition’s orange and black colors, it nonetheless incorporates a brand-new shield shape.#EveryGameMatters

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 10, 2021