Virtus Bologna-Venezia oggi, EuroCup basket: orario, programma, tv, streaming

Andrà in scena questa sera al PalaDozza di Bologna il derby tricolore di EuroCup tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, per la quinta giornata della fase a gironi della seconda competizione continentale più importante (girone B). Si tratta della prima sfida tra le due squadre in ambito internazionale, mentre in stagione le V-Nere hanno battuto i veneziani in semifinale di Supercoppa (72-71 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) ed espugnato il Taliercio per 65-84 alla terza giornata di Serie A.

I bianconeri di coach Scariolo vogliono ritornare al successo in Europa dopo due battute d’arresto consecutive (contro il Buducnost in trasferta per 86-84 e contro il Valencia in casa per 97-96 la settimana scorsa – in entrambi i casi in rimonta dopo aver dominato per lunghi tratti). Discorso ben diverso per la Reyer Venezia, che si presenta alla sfida bolognese forte del successo contro i montenegrini del Podgorica maturato al Taliercio (72-67). In EuroCup le nostre due squadre hanno il medesimo record: 2-2. In Campionato la Virtus Bologna ha ripreso l’inseguimento alla capolista Olimpia Milano, riportandosi al secondo posto in co-abitazione con Brindisi (6-2) dopo il largo successo ottenuto in trasferta contro la Germani Brescia (74-103). Gli oro-granata, invece, occupano l’ottava posizione in classifica (4-4) con gli stessi punti (8) delle due neo-promosse Napoli e Tortona (veneziani vittoriosi al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna per 77-91 nell’ultimo turno).

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Il match verrà visibile in TV su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV ed Eleven Sports. OA Sport, invece, vi terrà compagnia con la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo derby tricolore di EuroCup!

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA-REYER VENEZIA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Martedì 16 Novembre

Ore 20:30 Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA-REYER VENEZIA: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo