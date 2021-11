Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Archiviata la tappa di Tábor in Repubblica Ceca, domenica 21 novembre la Coppa del Mondo 2021-22 di Ciclocross torna in Belgio per uno degli appuntamenti più prestigiosi ed iconici sul panorama internazionale: il Duinencross di Koksijde.

Il “cross delle dune” è la gara che vanta più edizioni all’interno del calendario di Coppa del Mondo, essendo stata inserita nel 1996 al maschile e nel 2003 al femminile. Inoltre, la primissima edizione della corsa sul circuito sabbioso di Koksijde risale addirittura al lontano 1969, quando il Ciclocross era uno sport ancora non del tutto affermatosi sulla scena mondiale. Su questo storico tracciato hanno gareggiato e vinto tanti dei campioni che hanno fatto la storia del Ciclocross e non solo, dai fratelli De Vlaeminck a Marianne Vos, da Sanne Cant a Sven Nys, fino ad arrivare a Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

Di seguito il programma completo della gara e indicazione su come seguirla in diretta:

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS KOKSIJDE – PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 21 novembre 2021

13:45 – Donne Elite

15:05 – Uomini Elite

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS KOKSIJDE – DOVE VEDERLA

Diretta TV: Eurosport (inizio trasmissione alle 13:30 per la prova femminile e alla 14:55 per la prova maschile)

Diretta Streaming: Eurosport Player e GCN.

Foto: Foto LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla