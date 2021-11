ATP Finals 2021 oggi: orari partite 16 novembre, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Andrà in scena oggi la seconda giornata del girone Rosso alle ATP Finals 2021. Al Pala Alpitour potrebbe tornare in campo il nostro Matteo Berrettini che, dopo il ritiro per infortunio nel match d’esordio contro il tedesco Alexander Zverev, non ha ancora dato il forfait definitivo e ora cercherà di esserci ad ogni costo per la sfida contro il polacco Hubert Hurkacz (l’incontro è stato spostato alla sera dall’organizzazione per dare più tempo di recupero al numero 1 d’Italia). Nel caso in cui il romano non dovesse riuscire a giocare, sarà pronto l’altro azzurro, Jannik Sinner.

Nell’altra partita di giornata si affronteranno, invece, i due favoriti di questo girone, ovvero la testa di serie numero due Daniil Medvedev (che nel primo match ha avuto la meglio per 6-7 6-3 6-4 su Hurkacz) e la testa di serie numero 3 Zverev. Tra i due ci sono ben 9 i precedenti e il russo è attualmente avanti per 5-4 (2-0 nel 2021).

La seconda giornata del gruppo Rosso delle ATP Finals 2021 comincerà alle ore 11:30 e vedrà disputarsi anche due doppi. Sarà possibile seguire i match in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; Berrettini-Hurkacz andrà inoltre in diretta gratis e in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

ATP FINALS 2021, SECONDA GIORNATA: PROGRAMMA

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 11:30 Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) (1) – Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) (4)

Ore 14:00 Daniil Medvedev (RUS) (2) – Alexander Zverev (GER) (3)

Ore 18:30 Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK) (6) – (4) Jamie Murray (GBR)/Bruno Soares (BRA) (7)

Ore 21:00 Matteo Berrettini (ITA) (6) – Hubert Hurkacz (POL) (7)

ATP FINALS 2021, SECONDA GIORNATA: TV E STREAMING

DIRETTA TV: Sky Sport Uno (canale 201, Berrettini-Hurkacz), Sky Sport Tennis (canale 205); Berrettini-Hurkacz in chiaro su Rai2.

DIRETTA STREAMING: Sky Go, Now Tv; Berrettini-Hurkacz gratis su RaiPlay.

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport.

Foto: LaPresse