Tsitsipas-Rublev oggi, ATP Finals 2021: orario preciso, canali tv, programma, streaming

Sarà con Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev che si chiuderà la seconda giornata delle ATP Finals 2021. Il greco e il russo chiudono, di fatto, il discorso relativo alla prima giornata nel suo complesso, turbata ieri dall’infortunio occorso a Matteo Berrettini in un Pala Alpitour diventato attonito, silenzioso.

4-3 il conto dei precedenti tra i due (in realtà sarebbe 4-4, ma non viene contata l’epoca Challenger dall’ATP, pur se riconosciuta). Già lo scorso anno i due si sono incrociati alle Finals, con la vittoria del greco alla O2 Arena di Londra al tie-break del terzo set. Due le finali disputate tra questi confronti, e in questo caso è di 1-1 il bilancio, con Rublev vincitore ad Amburgo 2020 e la risposta di Tsitsipas quest’anno a Montecarlo. Entrambi non sono in gran forma, l’uno per via di problemi occorsi a Parigi-Bercy, l’altro per un momento di calo.

Il match tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev inizierà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

ATP FINALS 2021, TSITSIPAS-RUBLEV: PROGRAMMA

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE

Ore 21:00 Stefanos Tsitsipas (GRE) (3)-Andrey Rublev (RUS) (5)

ATP FINALS 2021, TSITSIPAS-RUBLEV : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse