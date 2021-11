Tennis, WTA Linz 2021: Jasmine Paolini supera la cinese Zheng ed accede al secondo turno

Jasmine Paolini si è qualificata per il secondo turno del WTA di Linz. La tennista toscana ha superato in tre set la cinese Saisai Zheng, numero 87 del mondo, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una partita che ha vissuto di continui capovolgimenti, prima con Paolini avanti nettamente, poi la rimonta della cinese ed infine un nuovo recupero da parte dell’italiana, che può continuare il suo cammino verso la Top-50.

Nel primo set è un monologo della numero 51 del mondo. Paolini domina completamente la cinese, non concedendo nulla all’avversaria nei propri turni di battuta e strappando poi per due volte il servizio a Zheng nel quarto e sesto game. Alla fine la prima frazione si chiude con un 6-1 netto per l’azzurra.

Paolini ha due palle break ad inizio secondo set, ma non riesce a sfruttarle. Zheng riesce a tenere il servizio nel quinto game e da quel momento si apre una clamorosa serie di sette game consecutivi, che portano la cinese non solo a vincere il secondo set per 6-2, ma anche sul 3-0 nel terzo set. La partita sembra volgere totalmente a favore dell’asiatica, ma Paolini non molla, reagisce e recupera il break di svantaggio, pareggiando sul 3-3. Nel settimo gioco arriva un altro break dell’azzurra, che poi difende il vantaggio e conquista il terzo set per 6-4.

Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra la rumena Simona Halep e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Paolini si trova a ridosso della Top-50 e per entraci ha bisogno di raggiungere almeno la semifinale in Austria.

Photo LiveMedia/DPPI/Rob Prange