Tennis, WTA Finals 2021: Maria Sakkari vince lo scontro diretto con Sabalenka e vola in semifinale

Maria Sakkari è la quarta semifinalista delle WTA Finals 2021, in corso di svolgimento a Guadalajara. La greca ha vinto lo scontro diretto con la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 dopo quasi tre ore di gioca. Era una partita decisiva per entrambe le tenniste ed alla fine a spuntarla è stata Sakkari, che chiude il gruppo A al secondo posto alle spalle della spagnola Paula Badosa ed ora se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit.

Una partita in cui ha regnato la tensione e dove le due tenniste hanno avuto numerosi problemi con il servizio. Sono venticinque le palle break concesse in tutto il match, ma è il numero dei doppi falli ad essere impressionante: otto per Sakkari ed addirittura diciannove (dieci nel solo terzo set) per Sabalenka, totalmente crollata nella terza frazione.

Subito break e controbreak per cominciare la partita, poi è nuovamente Sabalenka a strappare la battuta all’avversaria nell’ottavo gioco, ma Sakkari riesce subito a recuperare il break di svantaggio. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto nettamente dalla greca per 7-1.

Il secondo set vede Sabalenka portarsi avanti di un break nel settimo gioco, sprecare due set point nel nono game e poi perdere il servizio nel decimo. Succede di tutto nel finale di set, con la bielorussa che torna in vantaggio di un break, ma che subisce il controbreak immediato di Sakkari. Si va ancora al tie-break, con Sabalenka che si impone per 8-6.

Il terzo set è incredibile. Ancora break e controbreak, poi Sabalenka allunga sul 3-1. Da quel momento si spegne completamente la luce per la numero due del mondo, che commette una serie incredibile di doppi falli e soprattutto perde i successivi cinque game, l’ultimo dei quali a zero al servizio. Sakkari si impone così per 6-3 e conquista l’accesso alla semifinale.

