ATP Finals 2021: Matteo Berrettini, tra Hurkacz, attese e Sinner. Medvedev-Zverev per la vetta del girone

Ormai è la questione che da domenica sera tiene col fiato sospeso tutti: Matteo Berrettini sarà in campo contro il polacco Hubert Hurkacz nella seconda giornata delle ATP Finals? Non è ancora stato sciolto il dubbio, e il romano non ha fatto al momento nulla per chiarirlo, dando di fatto l’appuntamento a oggi per svelare le carte. Quel che è certo è che il numero 1 d’Italia risulta segnato per l’allenamento delle 17:45 al Pala Alpitour (durata eventuale: mezz’ora.

Per permettere di risolvere la situazione nel miglior modo possibile è stato cambiato l’ordine di gioco, e per questo Berrettini-Hurkacz è ora confronto della sessione serale nell’impianto di Corso Sebastopoli. Alla finestra, in attesa di capire come evolve la situazione, c’è Jannik Sinner, che nel ruolo di prima riserva ha continuato ad allenarsi: dovesse entrare lui, si replicherebbe la finale di Miami vinta dal polacco.

Quello che è sicuro è che ieri il numero 7 del mondo non si è allenato, e rimarrebbe da capire in quali condizioni si presenterebbe in campo, oltre naturalmente all’effettiva entità di quanto occorso due giorni fa con il tedesco Alexander Zverev. Qualora riuscisse ad affrontare Hurkacz, partirebbe da un ricordo che è comunque buono, quello della semifinale vinta a Wimbledon, ma era tutt’altro momento.

La sfida che invece si svolgerà con certezza è quella del pomeriggio: Zverev sfiderà Daniil Medvedev, con il russo che arriva da una roboante vittoria nella semifinale di Parigi-Bercy per 6-2 6-2, ma anche dalle difficoltà incontrate proprio contro Hurkacz nel primo giorno. Di contro, la versione del tedesco di origini russe vista contro Berrettini era molto buona, tranne per il passaggio a vuoto che gli è quasi costato il primo set.

Non c’è un risultato scontato, ma quel che è assicurato in via potenziale è lo spettacolo. Sarà decisiva la capacità di Zverev di tenere alte le percentuali di prime, dal momento che appena serve un po’ più piano arrivano puntuali le trame tattiche di Medvedev, sempre in grado di esprimere un tennis particolare nei gesti eppure vario e convincente, che poi è quello che lo sta portando in altissimo nel ranking ATP.

