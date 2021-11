Gli ultimi anni del tennis sono stati profondamente segnati da tre grandi protagonisti, che si sono divisi quasi sempre i titoli dei maggiori tornei, soprattutto per quel che riguarda quelli del Grandi Slam. Stiamo ovviamente parlando di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

I tre tennisti sono letteralmente delle icone: hanno lasciato un solco profondo nella storia di questo sport, conquistando record su record, scontrandosi e dando spettacolo sul campo; per molti è giusto definirli, con un paragone cestistico, i ‘big three‘ del tennis moderno.

Stefanos Tsitsipas, attualmente #3 del Ranking ATP, non è d’accordo con questa definizione degli atleti sopra citati. In un’intervista rilasciata alla Bild, ha detto chiaramente la sua, senza troppi giri di parole: “Non ci sono i ‘big three’; al momento c’è un solo grande giocatore, ed è il più forte di tutti: Novak Djokovic“.

Secondo Tsitsipas, dunque, il serbo non ha eguali in questi ultimi anni: è lui il più forte al mondo, come dimostrato ampiamente dai risultati ottenuti. In compenso, crede fermamente che in futuro potrà esserci un trio che possa nuovamente riscrivere la storia del tennis: “Sono convinto che io, Zverev e Medvedev potremo diventare i prossimi più forti al mondo; ma adesso c’è Novak“.

Foto: Lapresse