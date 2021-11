Jannik Sinner ha preso la sua decisione: niente Next Gen ATP Finals 2021 a Milano, si va a Stoccolma. Il tennista altoatesino, estromesso dal torneo di Parigi-Bercy dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha visto ridotte al lumicino le sue possibilità di essere parte delle ATP Finals di Torino, tenuto conto della vittoria odierna del polacco Hubert Hurkacz, che già lo precede nell’ATP Race, graduatoria di rendimento del 2021 qualificante per il Master di fine anno.

Tuttavia, Jannik ha deciso di tenersi aperta questa porta vista la sconfitta del britannico Cameron Norrie contro Taylor Fritz, che gli consente quindi di rimanere davanti al tennista del Regno Unito nella Race e quindi di garantirsi il ruolo di riserva alle Finals. Oltre infatti a ragioni legate alla permanenza nella top-10 del ranking ATP, vi è anche l’interesse a confermarsi eventualmente n.9 della classifica di rendimento del 2021.

Perché? L’infortunio di Stefanos Tsitsipas, infatti, potrebbe aprire scenari inattesi. Come è noto, l’ellenico (già qualificato per le Finals) si è ritirato nel corso del match del 1000 francese con l’australiano Alexei Popyrin per problemi al braccio: “Ho accusato un infortunio qualche settimana fa ed è rimasto invariato sino a questo momento. Sto semplicemente provando a gestirmi, a scopo precauzionale. So come trattare il problema, ma giocare ogni giorno non migliora la situazione. Non è facile fermarsi, soprattutto quando ci sono grandi eventi come questo, in cui voglio dare il massimo. Fa molto male non essere in grado di giocare ad alto livello“, ha raccontato Stefanos.

E dunque Sinner sta anche un po’ alla finestra, in attesa di capire se il greco sarà davvero parte del Master di Torino o se sarà costretto a dare forfait per la criticità descritta.

