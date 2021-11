Parigi-Bercy 2021, Casper Ruud liquida Giron e diventa irraggiungibile per Sinner nella Race

Missione compiuta per Casper Ruud. Il norvegese (n.8 del mondo) ha sconfitto negli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy (Francia) l’americano Marcos Giron (n.57 del ranking) e ha conquistato non solo l’accesso ai quarti del celebre torneo francese, ma anche il pass per le ATP Finals di Torino.

Con i punti ottenuti, lo scandinavo non è più attaccabile da alcuno e per questo rimane un solo posto disponibile per essere parte del Master di fine anno. L’indiziato n.1 è il polacco Hubert Hurkacz, con Jannik Sinner osservatore interessato. Ruud dunque nel prossimo round se la vedrà con il n.4 del mondo Alexander Zverev uscito vittorioso dal non semplice incontro con il bulgaro Grigor Dimitrov (n.30 ATP) per 7-6 (4) 6-7 (3) 6-3.

Nel primo set, dopo una breve fase di assestamento, Ruud tesse la propria tela e con il proprio dritto inizia a far male al suo avversario. Con grande profondità il norvegese si costruisce quattro palle break nel quarto gioco e la concretizzazione c’è. Avanti 4-1 il n.8 ATP non concede sconti nei propri turni in battuta e nello stesso tempo è sempre molto pericolo in risposta. Ne è una conferma l’andamento dell’ottavo gioco, con un nuovo break in suo favore, valso il 6-2.

Nel secondo set il canovaccio del match non cambia e lo scandinavo non soffre minimamente il tennis dello statunitense. E così, con precisione chirurgica, Ruud infila il coltello nella piaga, strappando il servizio a Giron nel quarto e nel sesto gioco e archiviando la pratica senza concedere neanche un quindici nell’ultimo turno in battuta (6-1).

La partita va in archivio con il norvegese che totalizza 5 ace, l’83% dei punti vinti con la prima di servizio in campo e il 63% con la seconda, avendo inoltre un’efficienza del 63% in risposta alla seconda in battuta di Giron.

