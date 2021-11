Ranking ATP, Jannik Sinner costretto ad andare a Stoccolma per non chiudere l’anno fuori dalla top 10

Oggi, giovedì 4 novembre, negli ottavi del tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il Rolex Paris Masters 2021 di tennis, in corso di svolgimento sul cemento indoor transalpino, la testa di serie numero 10, il britannico Cameron Norrie, è uscito di scena, quindi Jannik Sinner sarà sicuramente in top 10 nel Ranking ATP anche la prossima settimana, al decimo posto.

Sinner infatti, rispetto a lunedì scorso verrà scavalcato nel Ranking ATP dal polacco Hubert Hurkacz, ma è costretto a saltare le Next Gen ATP Finals di Milano e disputare l’ATP 250 di Stoccolma per diversi motivi: potrebbe essere ancora in corsa per le ATP Finals, in caso contrario potrà difendere lo status di prima riserva alle Finals salvando il 9° posto nella Race dal possibile attacco di Norrie e potrà difendere la decima posizione nel Ranking ATP.

In quest’ultimo caso però Sinner potrebbe non essere padrone del proprio destino, anche se la certezza la si avrà soltanto a tabellone compilato per quanto concerne l’ATP di Stoccolma: Sinner dovrà obbligatoriamente vincere il torneo svedese per avere la speranza di restare al decimo posto nel ranking ATP, ma ciò non sarebbe sufficiente se il suo avversario in finale fosse il canadese Félix Auger-Aliassime.

Se i due in sede di sorteggio del tabellone fossero dallo stesso lato, allora l’eventuale scontro diretto avverrebbe prima della finale, rendendo Sinner padrone del proprio destino, con la certezza del decimo posto in caso di successo finale. Nel peggiore dei casi, con Sinner fuori prima dei quarti ed il britannico Cameron Norrie alla vittoria finale, invece, i due sarebbero appaiati a quota 3150, con il britannico 11° e Sinner 12° per la regola dei punti conquistati negli Slam e nei 1000. In tutti gli altri casi, Jannik Sinner sarebbe 11° lunedì 15 novembre.

In quella data infatti Sinner scarterà i 250 punti di Sofia 2020 e gli 80 di Ortisei 2019, ma recupererebbe i 45 di Roma 2020, mentre in caso di mancato approdo ai quarti a Stoccolma, riprenderebbe anche i 40 punti di Lexington 2019. Per questo motivo Sinner per guadagnare punti a Stoccolma deve raggiungere almeno i quarti (45 punti, +5 in classifica). Va inoltre ricordato che per determinare la classifica di fine anno, nel 2021, per evitare i punteggi in essere ancora dal 2019 a causa del blocco del Ranking ATP, verrà utilizzata la Race ATP, cui verranno sommati i punti acquisiti alle Finals.

RANKING ATP AL 4 NOVEMBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 10120

2 Daniil Medvedev RUS 7130

3 Stefanos Tsitsipas GRE 6540

4 Alexander Zverev GER 6270

5 Andrey Rublev RUS 4950

6 Rafael Nadal ESP 4875

7 Matteo Berrettini ITA 4568

8 Casper Ruud NOR 3670

9 Hubert Hurkacz POL 3526

10 Jannik Sinner ITA 3395

11 Félix Auger-Aliassime CAN 3263

12 Cameron Norrie GBR 2945

POSIZIONE JANNIK SINNER NELLA CLASSIFICA ATP

Ranking lunedì 8 novembre: 3395, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 15 novembre: 330.

Punti che recupera lunedì 15 novembre: 45.

Ranking in caso di uscita a Stoccolma prima dei quarti: 3150, 11° posto (sarebbe 12°, pur a parità di punti, se Norrie vincesse Stoccolma).

Ranking in caso di qualificazione ai quarti a Stoccolma: 3155, 11° posto.

Ranking in caso di qualificazione alle semifinali a Stoccolma: 3200, 11° posto.

Ranking in caso di qualificazione alla finale a Stoccolma: 3260, 11° posto.

Ranking in caso di vittoria finale a Stoccolma: 3360, 10° posto (sarebbe 11° se battesse Auger-Aliassime in finale, 3368).

Foto: LaPresse