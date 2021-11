Hubert Hurkacz è l’ottavo ed ultimo qualificato alle ATP Finals 2021, raggiungendo la semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy e la matematica certezza di essere nelle prime otto posizioni della Race, estromettendo così l’azzurro Jannik Sinner, che spera da prima riserva.

“Essere alle Finals è ovviamente un sogno che si avvera – ha detto un entusiasta Hurkacz a Tennis Channel. Ho giocato alle Next Gen Finals e ho pensato tra me e me che forse un giorno sarei arrivato a quelle principale. Sono super felice“.

Un traguardo non scontato non scontato per un polacco, che grazie a questo risultato farà sicuramente crescere la popolarità dello sport con la racchetta nel proprio paese. “Sto ricevendo molto supporto, soprattutto da altri atleti. Ho il privilegio di essere tra i migliori e spero di rendere un po’ orgogliosa la Polonia. L’interesse nel tennis sta crescendo anche grazie ad Iga Swiatek, che è alle finali WTA, quindi è fantastico avere due giocatori ad alto livello. Speriamo di avere presto molti più ragazzi e ragazze nelle prime posizioni”.

Foto: LaPresse (AP Photo/Thibault Camus)