Parigi-Bercy 2021: le semifinali, Djokovic affronta Hurkacz e poi la super sfida Medvedev-Zverev

Il Masters 1000 di Parigi Bercy è arrivato al suo penultimo atto, con in programma questo pomeriggio le semifinali. Si comincia con Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz e poi toccherà alla sfida tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev. Quattro giocatori che tra una settimana si daranno battaglia in quel di Torino per la conquista delle ATP Finals.

Djokovic, incredibilmente, è l’unico tra i semifinalisti alla ricerca del primo 1000 della stagione. Il serbo ha giocato anche solo una finale, perdendo a Roma contro Rafael Nadal. Un dato davvero clamoroso se si pensa che solo un mese fa Djokovic si stava giocando la possibilità di diventare il secondo tennista di sempre a conquistare il Grande Slam. Quella con Hurkacz è una partita importante anche nella lotta con Daniil Medvedev per chiudere al primo posto del ranking alla fine dell’anno, con il serbo che deve resistere all’assalto del rivale russo.

Per Hurkacz è sicuramente una semifinale tutta da gustarsi e vivere senza pressioni. Il polacco ha centrato il suo obiettivo con la vittoria di ieri contro Duckworth ed è certo di essere tra gli otto a Torino. Battere il numero uno del mondo e raggiungere la seconda finale in un 1000 della carriera dopo Miami andrebbe a suggellare una settimana già eccezionale.

Lo scorso anno la finale a Parigi Bercy è stata tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev. Questa volta il russo ed il tedesco si affrontano in una semifinale che promette davvero scintille. Una partita molto attesa forse tra i due giocatori migliori degli ultimi mesi. Medvedev ha finalmente trionfato in uno Slam (US Open) ed ha riposato poi fino a Parigi, arrivando sul cemento francese sulla stessa scia lasciata in quel di New York.

Dall’altra parte c’è uno Zverev, che, dopo la vittoria alle Olimpiadi, è un treno in corsa, che ha conosciuto solo pochissimi stop. A Vienna ha alzato al cielo l’ennesimo titolo ATP di una comunque giovane carriera e soprattutto è l’unico ad aver già vinto due 1000 in questa stagione (Madrid e Cincinnati). L’obiettivo è fare tris e presentarsi a Torino probabilmente come l’uomo da battere.

