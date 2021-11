Parigi-Bercy, Novak Djokovic ad un passo dal chiudere n.1 del mondo a fine anno per la settima volta!

Dopo un’assenza più lunga del previsto Novak Djokovic è tornato sui campi da tennis nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e subito è tornato a ruggire, raggiungendo la semifinale e ponendosi ad un solo passo dall’ennesimo record, quello di chiudere l’anno al numero 1 del ranking ATP per la settima volta consecutiva.

Per farlo, il serbo dovrà sconfiggere il polacco Hubert Hurkacz e raggiungere la finale, un obiettivo non impossibile per ottenere la matematica certezza. “Sono stato assente dal Tour per due mesi, tornando solamente in questo torneo, e l’ultima partita ufficiale che ho giocato è stata nella finale degli US Open, rispetto agli altri ragazzi che hanno giocato uno o due tornei prima di Parigi – ha detto Djokovic – Sapevo che dovevo ricominciare bene, con una buona intensità e passare molte ore sul campo di allenamento. Ma è diverso quando giochi a punti in una partita competitiva”.

L’avversario sarà però quell’Hurkacz che ha estromesso Jannik Sinner dalla corsa verso le Finals di Torino, entrando di fatto nell’elite del tennis mondiale. Batterlo non sarà facile, ma consegnerebbe a Novak la finale a Parigi e la certezza di chiudere la stagione da numero 1.

Foto: LiveMedia/Victor Joly