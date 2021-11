Ultima giornata di gare a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), in occasione degli Europei junior di taekwondo, dove gli atleti italiani hanno ben figurato anche questa volta, ottenendo risultati due ori ed un argento, incrementando notevolmente il bottino. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata.

-63 kg maschili:

Ecco arrivare la prima medaglia d’oro con Dennis Baretta che ha aperto vincendo lo spareggio contro il turco Kadir Santas per 23-1, ripetendosi poi sulla testa di serie numero 2 del tabellone del tabellone, il greco Rafael Pappa, per 21-13. Altra netta affermazione ai quarti, 24-3 sul danese Milad Haidari, mentre in semifinale l’azzurro si è imposto 37-24 sull’ucraino Volodymyr Bystrov. In finale Baretta ha invece sconfitto il serbo Marko Burusic per 27-7.

+78 kg maschili:

Grandissima prestazione anche per Antonio Gerrone, capace di iniziare il proprio percorso piegando 20-10 il bosniaco Emir Radeljas, ripetendosi poi per 14-13 sul bielorusso Daniil Yurkou. Già in zona medaglie è arrivato un netto 26-7 sul croato Daniel Barun, prima del successo nella finalissima contro l’ucraino Ilya Lipatov per 18-10.

-52 kg femminili:

Subito out Virginia Maestro che ha iniziato con un turno di ritardo dagli ottavi di finale, cedendo 23-19 contro la greca Eleni Ergati.

-49 kg femminili:

Si è fermata ai sedicesimi di finale l’avventura di Letizia Biserni, eliminata dall’ucraina Yekateryn Khomenko per 17-14.

-46 kg femminili:

Medaglia d’argento per Elisabetta Badioli, che ha sconfitto la britannica Phoenix Goodman per 21-10, piegando poi 14-9 l’ucraina Viktoriya Nahurna, arrivando in finale dopo l’11-8 rifilato alla greca Olga Papageorgiu. Nell’ultimo atto però la russa Anna Titarenko si è dimostrata più forte, aggiudicandosi l’oro per 15-8.

