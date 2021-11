Come gli appassionati di questa disciplina temevano, il percorso del karate sotto i Cinque Cerchi si è già concluso. Dopo aver assistito alla prima apparizione in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo 2021, il sogno è subito svanito e quella manifestazione rimarrà un “unicum” per questo mondo.

Lo spettacolo messo in pedana al Nippon Budokan non ha scalfito il cuore del Comitato Olimpico che, quindi, non ripresenterà la disciplina a Parigi 2024. Un vero peccato per gli appassionati di questa arte marziale, e per lo sport in generale. L’esordio olimpico, avvenuto per giunta proprio dove il karate è nato, ovvero il Giappone, invece di diventare un trampolino ed un momento di svolta per il movimento in generale, e consacrarlo in uno dei suoi templi, si è rivelato solamente un rapido sogno.

Quale sarà, dunque, il destino di questa arte marziale nel prossimo futuro? Il karate continuerà a vivere, eccome, e sarà di nuovo in scena ai World Games ed ai Giochi Europei. Nel primo caso l’attenzione sarà tutta sull’edizione 2022 in quel di Birmingham nello stato dell’Alabama (Stati Uniti), mentre nel secondo caso bisognerà aspettare l’estate del 2023 con l’appuntamento di Cracovia (Polonia).

Per il momento meglio pensare al presente, rappresentato dai Mondiali di Dubai che scatteranno domani. L’edizione, che era stata rinviata nel 2020 per colpa della pandemia, vedrà nuovamente sul tatami oltre mille atleti da tutto il mondo, per confermare quanto questa disciplina sia importante a livello globale. A livello italiano, inoltre, i nostri karateka partono con rinnovata voglia di far bene, per un movimento che è consapevole di poter fare davvero la voce grossa. Tra conferme post-olimpiche come Luigi Busà e Viviana Bottaro, passando per rivincite come Angelo Crescenzo (finito ko per infortunio nelle prime fasi del suo percorso a Tokyo) assieme a numerosi giovani che vogliono farsi largo, la nostra nazionale vuole stupire a Dubai!

Foto: Lapresse