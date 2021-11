Superbike, GP Indonesia 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Ultimo atto del Mondiale Superbike 2021 ormai alle porte, con il weekend del Gran Premio di Indonesia che si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 novembre sul nuovissimo tracciato di Mandalika. Toprak Razgatlioglu si presenta al gran finale del campionato da leader della generale con un vantaggio di 30 punti sul sei volte campione iridato Jonathan Rea.

Il weekend del Gran Premio di Indonesia 2021 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 in diretta entrambe le manche tradizionali (gara-1 e gara-2) ed in leggera differita la Superpole Race della domenica mattina.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultimo e decisivo weekend di gara stagionale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Indonesia 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA WEEKEND GP INDONESIA SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 19 novembre

ore 5.00-5.45, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 9.00-9.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

Sabato 20 novembre

ore 4.25-4.45, Supersport, Superpole, diretta

ore 5.10-5.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 7.30, Supersport, Gara 1, diretta

ore 9.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 21 novembre

ore 5.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 7.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 9.00, Superbike, Gara 2, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 20 novembre

ore 9.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 21 novembre

ore 8.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 9.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: LiveMedia/Otto Moretti