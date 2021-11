Speed skating, qualificazioni Olimpiadi Pechino 2022: il regolamento e i pass in palio

Dal 12 al 14 novembre la stagione 2021-2022 dello speed skating avrà finalmente inizio. Sara la tappa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) a dare inizio alle danze sul ghiaccio, nelle quali i pattini veloci della pista lunga si confronteranno in cerca di punti e crono importanti per conquistare l’accesso ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 (4-20 febbraio).

Lo speed skating sarà infatti una delle quindici discipline protagoniste ai Giochi, ed assegnerà un totale di quattordici medaglie d’oro: le discipline in programma sono infatti 500 metri, 1000 metri, 1500 metri, 5000 metri, 10000 metri, mass start ed inseguimento a squadre (tutte maschili e femminili).

Le quote totali sono 166: 83 per gli uomini e 83 per le donne. Ogni Paese potrà schierare un massimo di tre atleti per genere per tutti gli eventi a eccezione dei 5000 metri, 10000 metri e delle mass start, per i quali si potranno iscrivere un massimo di due atleti per evento, oltre ovviamente a una squadra.

Il numero massimo di partecipanti per ciascuna gara sarà: 30 per 500, 1000 e 1500 metri maschili e femminili; 20 per i 5000 metri maschili e i 3000 metri femminili; 12 per i 10000 metri maschili e per i 5000 metri femminili; 24 per le mass start; otto squadre nei due inseguimenti.

Saranno le prove di World Cup in programma, per l’appunto, a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) dal 12 al 14 novembre, a Stavanger (Norvegia) dal 19 al 21 novembre, a Salt Lake City (Stati Uniti) dal 3 al 5 dicembre e a Calgary (Canada) dal 10 al 12 dicembre a essere considerate per determinare le quote di ingresso degli eventi, utilizzando la classifica speciale di qualificazione olimpica. Questi eventi stabiliranno anche le quote di ingresso per i 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10000m maschili e i 500m, 1000m, 1500m, 3000m e 5000m femminili. Le qualificazioni a squadre, per uomini e donne, saranno invece decise in occasione degli stessi round, a eccezione della tappa che non avrà tale specialità.

In relazione ai crono l’ISU ha annunciato i tempi minimi richiesti con la “finestra” che si chiuderà il 16 gennaio 2022. Per gli uomini 35.70 nei 500m, 1:10.50 nei 1000m, 1:48.00 nei 1500m e 6:30.00 nei 5000m. Nei 10000m, un tempo di 13:30.00 sarà sufficiente anche se sarà qualificato anche chi completerà i 5000m in 6:25.00. Il tempo di qualificazione per la mass start invece è stato fissato a 1:57.50 nei 1500m.

Per quanto concerne le donne 39.50 nei 500m, 1:18.00 nei 1000m, 1:59.50 nei 1500m e 4:12.00 nei 3000m. Per i 5000m è indicato un crono di 7:20.00 anche se otterrà il pass anche chi fermerà il cronometro sui 4:08.00 in una gara di 3000m. Il riscontro di qualificazione per la mass start è invece di 2:10.00 nei 1500m.

Foto: FISG