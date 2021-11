Speed skating, incredibile Claudia Pechstein. Vince due titoli tedeschi a 49 anni e punta a Pechino 2022!

Claudia Pechstein non finisce di stupire. La pattinatrice tedesca, classe 1972, nei giorni scorsi ha conquistato due titoli ai campionati nazionali! A Inzell, la quarantanovenne berlinese si è imposta sia sui 3.000 che sui 5.000 metri. Se non ci fosse stata una caduta nella mass start, il numero di successi avrebbe potuto essere pari a tre. Da un lato si tratta di prestazioni strabilianti, dall’altro va rimarcato come il livello medio della concorrenza sia scadente. La prova? Pechsten ha vinto i 3.000 metri in 4’11”82, mentre ai campionati nazionali olandesi Irene Schouten ha chiuso la stessa distanza in 3’54”59.

“Se fossi olandese sarei in pensione da 15 anni!” ha scherzato la teutonica dopo uno dei due successi, senza però dire una falsità. Eppure la supremazia interna nel desolato panorama del pattinaggio di velocità di casa Germania, potrebbe consentire alla tedesca di stabilire un record storico. La berlinese ha già partecipato a sette edizioni dei Giochi olimpici, durante le quali ha vinto 5 medaglie d’oro. Un’eventuale presenza a Pechino 2022 le permetterebbe di diventare la prima donna a prendere parte a otto differenti edizioni della manifestazione olimpica.

Attualmente il record di presenze ai Giochi invernali spetta al giapponese Noriaki Kasai, che nel salto con gli sci ha preso parte a tutte le edizioni da Albertville 1992 a Pyeongchang 2018. La sequenza del nipponico, arrivato appunto a quota 8, è destinata a interrompersi. Nonostante sia ufficialmente ancora in attività, è pressoché impossibile che possa qualificarsi a Pechino 2022, poiché non è più competitivo ai massimi livelli e sono altri i connazionali che rappresenteranno il Giappone in terra cinese.

Pechstein, invece, è priva di concorrenza interna. Dovrà però dimostrarsi degna anche a livello internazionale, perché, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, in Germania non si regalano viaggi-premio nel contesto olimpico ad atleti di basso livello solo perché tra i migliori in ambito nazionale. Dunque nelle prossime settimane la quarantanovenne teutonica dovrà farsi valere in Coppa del Mondo, raccogliendo almeno un piazzamento tra le prime otto o, in alternativa, due piazzamenti tra il nono e il quindicesimo posto. Se dovesse accadere, allora la berlinese avrà la strada spianata verso Pechino.

Pechstein è già l’unica donna ad aver preso parte a sette edizioni dei Giochi olimpici invernali, a Pechino potrebbe essere eguagliata dalla freestyler bielorussa Alla Tsuper, che a 42 anni è ancora sulla cresta dell’onda. Cionondimeno un’eventuale ottava partecipazione non solo le consentirebbe di mantenere il primato in ambito femminile, ma anche di eguagliare il record assoluto in tema di Giochi della neve e del ghiaccio.

