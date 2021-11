Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszow 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Parte nel fine settimana la stagione 2021-2022 dello speed skating, che prevede cinque tappe di Coppa del Mondo, tre tappe di Coppa del Mondo junior, poi nel nuovo anno solare gli Europei ed i Mondiali junior a gennaio, le Olimpiadi Invernali a febbraio ed i Mondiali senior a marzo.

Si inizia con la tappa polacca di Coppa del Mondo di Tomaszów Mazowiecki, che si aprirà venerdì 12 e si chiuderà domenica 14, con 14 gare in calendario: doppia sfida sui 500 sia per gli uomini che per le donne, poi 1000 e 1500, 3000 femminili e 5000 maschili, team pursuit e mass start.

Le gare saranno fruibili in diretta streaming gratuita sul canale Youtube Skating ISU.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TOMASZOW MAZOWIECKI 2021

Venerdì 12 novembre

16.00 500 femminili

16.30 500 maschili

17.00 3000 femminili

18.00 5000 maschili

Sabato 13 novembre

14.30 500 femminili

15.00 1500 maschili

16.00 1000 femminili

16.30 mass start maschile

17.00 team pursuit femminile

Domenica 14 novembre

14.30 500 maschili

15.00 1500 femminili

16.00 1000 maschili

16.30 mass start femminile

17.00 team pursuit maschile

CALENDARIO SPEED SKATING 2021-2022

12-14 novembre Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki (POL)

19-21 novembre Coppa del Mondo Stavanger (NOR)

27-28 novembre Coppa del Mondo junior Inzell (GER)

03-05 dicembre Coppa del Mondo Salt Lake City (USA)

04-05 dicembre Coppa del Mondo junior Inzell (GER)

10-12 dicembre Coppa del Mondo Calgary (CAN)

07-09 gennaio Europei Heerenveen (NED)

22-23 gennaio Coppa del Mondo junior Innsbruck (AUT)

28-30 gennaio Mondiali junior Innsbruck (AUT)

04-20 febbraio Olimpiadi Invernali Beijing (CHN)

03-06 marzo Mondiali Hamar (NOR)

12-13 marzo Coppa del Mondo Heerenveen (NED)

Foto: LaPresse